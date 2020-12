Los misterios que envuelven al edificio Dakota, el emblemático lugar en el que asesinaron a Lennon

El 8 de diciembre de 1980, tras realizar una sesión de fotos para la revista Rolling Stone, dos entrevistas y una sesión de grabación para el nuevo disco que preparaba junto a Yoko Ono, el cantante y su mujer coincidieron con algunos de sus fans que le esperaban para conseguir un autógrafo en la puerta de su casa, en el edificio Dakota de Nueva York, situado frente a Central Park.

Uno de sus seguidores, Mark David Chapman, que había estado esperando algunas horas ante el edificio, se acercó a la pareja, pidió a John Lennon que le firmara un disco y después disparó cinco balas al cantante. El Beatle falllecía poco después, de camino al Hospital Roosevelt.

El fotógrafo Paul Goresh se encontraba junto al cantante en aquel momento e inmortalizó al cantante firmándole el disco a su futuro asesino. Disco firmado que recientemente ha salido a subasta por quinta vez.

El edificio Dakota, lugar en el que Lennon fue asesinado, es un edificio histórico de apartamentos situado en la esquina noroeste de la Calle 72 y el Central Park West en Manhattan (Nueva York). Fue construido entre 1880 y 1884.​

EL EDIFICIO PREFERIDO DE LOS FAMOSOS

En él han vivido desde Lauren Bacall hasta Mia Farrow, pasando por Judy Garland, Boris Karloff, Bono de U2, o Rudolf Nureyev entre otras muchas personalidades.

La familia Steinway, fabricantes de la famosa marca de piano, fue una de las primeras residentes del edificio. También se dice que el músico ruso Peter Tchaikovsky vivió allí.

APARTAMENTOS MUY SOLICITADOS

El medio digital de noticias financieras y empresariales 'Business Insider' recopiló hace algunos años datos curiosos sobre este edificio. Como por ejemplo que no hubo vacantes de apartamentos durante sus primeros 45 años de vida. Desde 1884 y hasta 1929 todas las viviendas, con cuatro baños, salones y criados, permanecieron ocupados.

Conseguir una propiedad en el Dakota es casi “misión imposible”. Los interesados en adquirir un piso este edificio, deben atravesar un riguroso proceso de selección. No hay preferencias y, aunque viendo los datos pueda parecer que los famosos tienen ventaja para ocupar sus viviendas, no tienen ninguna prioridad. Una junta determina si acepta o no la solicitud de los interesados. Algunas de las propuestas rechazadas más sonadas han sido las de Melanie Griffith y Antonio Banderas, Cher, Billy Joel o Madonna.

LAS LEYENDAS DEL DAKOTA

Muchos son los mitos, sombras y leyendas que rodean este edificio desde que se contruyó. Según 'Life at the Dakota', el libro de Stephen Birmingham, los antiguos dueños del apartamento en el que ahora vive Yoko Ono, escondieron 30.000 dólares en algún lugar del suelo de la habitación principal. Se trata de una de las leyendas más extendidas y el hecho de que la junta del edificio se niegue a romper el suelo original para comprobarlo, alimenta aún más el misterio.

Otra de las leyendas cuenta que Aleister Crowley, un mago de magia negra pudo haber realizado rituales en el edificio.

El sumo sacerdote de la brujería Wicca inglesa, Gerald Brossau Gardner, se alojó en este edificio cuando visitó Nueva York. En él celebró rituales mágicos invocadores de las potencias ocultas de la naturaleza. Fue en quien se inspiró Polanski para el coprotagonista de la película pic.twitter.com/XdugpIanZB — EvocαdoЯ (@Evocador) June 12, 2018

También Gerald Brossau Gardner, uno de los brujos más temidos de la historia, se alojó en el Dakota, y en él se inspiró el personaje de la famosa película de Polanski, 'La semilla del diablo'. En el exterior de este edificio se rodaron parte de las escenas de esta película.

Algunas sectas satánicas se dieron cita en las inmediaciones del edificio, con el fin de persuadir a Polanski para que dejara el rodaje.Cuenta la leyenda que todo desembocó en la famosa matanza de Cielo Drive, en 1969, donde Charles Manson y un grupo de sectarios acabaron con la vida de entre otros de Sharon Tate, mujer de Polanski, embarazada del hijo de ambos.

Otra de las teorías sobre este terrible crimen, que nada tiene que ver con el edificio Dakota, pasa por el personaje de Terry Melcher, el empresario discográfico al que Manson hizo escuchar sin éxito sus grabaciones como cantautor. Este había vivido justo antes de los Polansky en la misma casa, el 10050 de Cielo Drive. Por lo que se ha especulado con que el crimen fuera una venganza personal, aunque, Manson ya sabía con anterioridad que Melcher no vivía allí.

Dólares escondidos, rituales de brujería, asesinatos, películas de miedo... Pasarán lo años y las leyendas seguirán creciendo en torno a este mítico edificio neoyorquino.

