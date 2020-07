John Lennonse dirigía a su estudio como un día más. De camino a su limusina, un chico se le acercó a darle la mano y a pedirle un autógrafo. No eran ni las once de la noche cuando regresó acompañado de su esposa, Yoko Ono, al edificio Dakota. Lo que no sabía es que, ese mismo fan, iba a dispararle cinco balas por la espalda unas horas después mientras entraba en su casa.

¿Quién fue el asesino de John Lennon?

Mark David Chapman fue el asesino de esta leyenda de la música. Su frialdad y su inestabilidad le llevó a quedarse sentado junto a la escena del crimen, leyendo el ‘Guardián sobre el centeno’, esperando a que llegara la policía.

El fatídico momento en el que John Lennon fue asesinado y que muchos desconocen

El periodista, ingeniero y productor, Julián Ruiz, ha estado en La Noche con Adolfo Arjona, desgranando este tétrico suceso que paralizó el mundo y compartiendo anécdotas de Lennon y del resto de integrantes de The Beatles. Si alguien conoce todos los entresijos de la banda inglesa, ese es él. Y por ello se atreve a afirmar que John Lennon “no quería la disolución de los Beatles como grupo y siempre pensó que podrían volver”. Igual que ha relatado cómo el cantante ya estuvo al borde de la muerte en una tormenta que vivió a bordo de su barco, momento que aprovechó para retirarse a una isla para seguir componiendo.

También ha explicado que él no considera que Paul McCartney fuera frío con la muerte de Lennon como se le acusa, sino que, simplemente, “Paul es de los que se traga todo por dentro y nunca lo suelta”. Aunque sí que estaba harto de escuchar las versiones de Lennon por todo el mundo. Una relación amor-odio con menos odio, parece, del que siempre se ha querido hacer ver. Incluso hemos conocido la confesión de su viuda, Yoko Ono, que le aseguró a Ruiz que tiene antepasados españoles.

Yoko Ono tuvo antepasados españoles

Además de la muerte y la vida de Lennon y de sus allegados, hemos repasado en ‘La Noche’ otros sucesos que marcaron un antes y después.

El asesinato de Gianni Versace

También entrando en su casa, y sorprendido por dos disparos, fue asesinado el diseñador Gianni Versace. En este caso el autor fue Andrew Cunanan. El móvil del crimen sigue siendo una incógnita. Algunos dicen que fue por envidia, otros que era un sicario al servicio de la mafia, hay quienes hablan de que fue un prostituto vengativo que mantuvo relaciones con él… En cualquier caso, Cunanan era un psicópata. Había cometido otros cuatro asesinatos anteriormente. De hecho, tal y como explica la periodista Lorena López, fue algo tan sencillo para él que “solo tuvo que esperar a que viniera de una cafetería en la que solía desayunar para asesinarlo”.

El asesinato de Gianni Versace se llevó a la pequeña pantaña

El funeral de Versace fue todo un acontecimiento. Como cuenta López “cualquier persona que fuera alguien en el mundo de la moda estaba allí”. Desde Armani hasta Naomi Campbell. Y seguro que pocos olvidarán la escena de Lady Di consolando a Elton John.

Si hay alguien que no va a olvidar esa muerte será el hijo de Andrés Pajares, Andrés Burguera, que fue detenido erróneamente en Nueva York acusado del crimen. Le tumbaron en el suelo y le pusieron una pistola en la cabeza. “Pensé que era el final de mi vida”, relató en los micrófonos de COPE. Aunque tras analizar su ADN, y pedir ayuda a la embajada española, quedó liberado del edificio del FBI, junto a las Torres Gemelas, en el que estuvo arrestado.

El terrorífico asesinato de Oscar Pistorius a su novia un 14 de febrero

Óscar Pistorius condenado por asesinar a su novia

Pero si hay un suceso que despierta más incógnitas que ninguno, ese es el del atleta paralímpico sudafricano, Óscar Pistorius, acusado de asesinar a su novia, la modelo Reeva Steenkamp. Según Pistorius, disparó en mitad de la noche pensando que un ladrón había entrado en su casa, pero su versión es tan impactante y enrevesada que nadie le creyó. John Carlin, autor del libro ‘Pistorius: La sombra de la verdad’ dice que “es una historia tan inverosímil que tiene que ser real para ser creíble”. El relato de un hombre que pasó de héroe a villano.