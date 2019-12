Cinco homenajes a John Lennon en forma de canción para recordar a la estrella de los Beatles

Este domingo se cumplen 39 años desde que, en 1980, Mark Chapman matara al miembro fundador de los Beatles, John Lennon, de cinco disparos a las puertas del Edificio Dakota, en Manhattan, y frente a su esposa, Yoko Ono. Desde entonces, la ausencia de Lennon, que ya no formaba parte de la banda, ha dejado un gran vacío en el mundo de la música pop británica y estadounidense que se llenó de homenajes en las décadas posteriores y, entre ellas, canciones en recuerdo del cantante. En COPE te traemos las cinco mejores.

THE OUTFIELD – JOHN LENNON

Siendo Outfield un grupo con un éxito claro y evidente como es “Your Love”, se le recuerda también por el homenaje del guitarrista John Spiks al miembro de los Beatle, al que consideraba su ídolo. En las letras se escucha: “Entonces un día en tu vida, todavía recordado por todos, hubo un hombre con un arma a su lado, tú y tu mono no teníais donde esconderos”. Spiks murió en 2014 de cáncer.

EMPTY GARDEN (HEY HEY JOHNNY) – ELTON JOHN

De todos es conocido la especial relación que guardaban Reginald Dwight y John Lennon, una relación que se desarrolló cada vez mas los meses antes de la muerte del beatle. De hecho, ambos colaboraban en canciones y conciertos juntos, y Elton fue el padrino del hijo de Lennon. Por ello, en 1982, Elton John lanzó la canción “Empty Garden”, la cual se conviertió en el tributo a otro cantante que más altó llegó en las listas de éxitos de Estados Unidos y Reino Unido. Una canción que escribió junto a Bernie Taupin, un clásico en sus mayores éxitos.

ROLL ON JOHN - BOB DYLAN

Aunque en realidad la canción “Roll on John” fue publicada como parte de álbum Tempest de 2012, Bob Dylan la compuso casi 60 años antes. Sin embargo, tras la muerte del cantante, y casi 30 años después del asesinato, incluyó en las letras frases que hacían referencia a Lennon, como “Come together, right now” o “I heard the news today, oh boy”.

ALL THOSE YEARS AGO – GEORGE HARRISON

Aunque Harrison había asegurado antes de su muerte y , en varias ocasiones la “admiración” que siente por su excompañero en los Beatle. Sin embargo, y aquí viene lo más gracioso, Harrison no compuso la canción originalmente para Lennon, sino para Ringo Starr, que sigue vivo en la actualidad. No obstante, tras la muerte de Lennon, decidió cambiar el motivo de su canción y de compañero.

HERE TODAY – PAUL MCCARTNEY

Un año después precisamente del lanzamiento de “All those years ago”, su otro compañero en los Beatle, Paul McCartney realizó un nuevo tributo a Lennon en “Here today” en 1982. McCartney escribió la canción en torno a la relación con su compañero y el cariño que le tenía. Además, la canción está escrita como si fuera un diálogo imaginario entre dos músicos.