Los errores que cometes al elaborar tarta de la abuela durante el confinamiento

Si hay un postre que inunda las mesas de nuestro país en cada cumpleaños es la tarta de la abuela. Una tarta que contiene ingredientes que suelen gustar a la gran mayoría de la población. Te hablo de galletas, chocolate y mantequilla. Unos componentes que combinados entre sí crean una auténtica delicia para nuestro paladar.

No obstante, esta receta tiene muchísimas variantes. Una de ellas es emplear galletas cuadradas en vez de redondas y usar un molde rectangular que permita componer nuestra tarta con varias capas. Otra alternativa que llama mucho la atención entre los comensales es la de cambiar las galletas comunes por hojaldre e incluir natillas en capas discontinuas. Las opciones como puedes observar son infinitas.

Como su nombre indica, la 'tarta de la abuela' es un postre con muchísima tradición. Es una receta que pasa de generación en generación y es la preferida entre los más pequeños. Así que, si tienes un cumpleaños cerca y quieres acertar sí o sí...¡No te lo pienses! La tarta de la abuela es divertida de elaborar y es una victoria asegurada. Obtendrás lo que deseas: sonrisas en estas circunstancias tan difíciles. Todos querrán repetir. Además, otra ventaja es que se conserva muy bien al frío y si deseas ser “glotón” podrás serlo. Eso sí, como siempre... disfrútalo con moderación. Por regla general no es una receta que tenga pocas calorías. Pero el capricho, de vez en cuando, te lo puedes permitir.

INGREDIENTES BÁSICOS DE UNA DELICIOSA TARTA DE LA ABUELA

Galletas María

Mantequilla

Chocolate

Nata líquida

Azúcar

Leche

Como puedes apreciar, son ingredientes que localizarás en el supermercado... aunque te recomendamos que seas ágil, ya que dado el confinamiento, hay algunos que están codiciados. Son muchas las personas que están paliando esta cuarentena con postres tan deliciosos como la tarta de la abuela.

ERRORES QUE COMETES AL ELABORAR LA TARTA DE LA ABUELA MÁS INCREÍBLE

De manera inconsciente, cometemos algún que otro fallo cuando nos ponemos mano a la obra para preparar este delicioso postre... por ello, es muy importante que plasmemos nuestros 5 sentidos para no perder detalle.

¡Mucho cuidado con las galletas!

El principal error en el que incurres es el siguiente: Mojar las galletas en la leche más de lo necesario. Si haces esto, así blandearás más de lo necesario las galletas y será una auténtica “carnicería” para tu tarta. ¿Conclusión? Convertirás la tarta en un puzzle más que en un postre. Y ese no es el resultado deseado. Además, tu postre perderá atractivo a primera vista.

No te pases con la mantequilla

La mantequilla cuenta con una cualidad muy distinta a otros ingredientes. Te hablo de su textura grasa y es de las primeras cosas que nos eliminan para reducir nuestro colesterol. Así que, no te vuelvas loco echándole durante tu receta. Si te pasas con la medida, puedes convertir tu tarta de la abuela en una auténtica bomba calórica... y el desconfinamiento está cerca. No quieras coger muchísimos kilos. Tu salud te lo agradecerá

¿Qué me dices del chocolate?

Es el ingrediente estrella. El que otorga el mayor sabor dentro de nuestra tarta. Por esta razón, no te conformes con cualquier chocolate. Opta por elegir un cacao de la mejor calidad, así tus pequeños se “chuparán los dedos”. Además, debes moverlo constantemente mientras se esté derritiendo y calentando. Si no lo haces, corres el riesgo de que se queme y eches a perderlo.

Cuida la presentación de tu postre

Es muy tópico, pero seguro que has oído ese dicho de: “También se come por los ojos”. Así que, “cúrratelo”. No descuides esa primera imagen que deja nuestra tarta de la abuela y abre tu imaginación para convertirla en un plato digno de un gran chef. ¡Créetelo!