Los beneficios de las nueces para tu salud

Numerosos especialistas en nutrición y salud recomiendan el consumo frecuente de las nueces por los numerosos beneficios que aporta a nuestro organismo este fruto seco.

Los ácidos grasos que contienen las nueces son poliinsaturados con un alto porcentaje en omega 3. Gracias a ellos, según un estudio de la revista The New England Journal of Medicine, se reducen los niveles del colesterol malo y, como consecuencia, reducen en un 30% el riesgo de accidentes cardiovasculares,. De toda la gama de frutos secos que hay en el mercado, son los que contienen mayor cantidad de grasa omega 3, semejante a la que contiene el pescado azul.

Entre otros beneficios para mejorar nuestra salud cabe destacar:

Combaten el estreñimiento gracias a su alto contenido en fibra.

gracias a su alto contenido en fibra. Su consumo moderado resulta beneficioso para apoyar la pérdida de peso a pesar de ser un alimento alto en calorías. Disminuye el apetito al reducir la cantidad de grelina de nuestro cuerpo, una hormona gástrica que aumenta la sensación de hambre.

una hormona gástrica que aumenta la sensación de hambre. Refuerzan el sistema inmunológico y las defensas al aportar vitamina E.

y las defensas al aportar vitamina E. Son buenas para el cerebro , sus compuestos neuroprotectores ayudan a mejorar la función cognitiva y motriz del envejecimiento.

, sus compuestos neuroprotectores ayudan a mejorar la función cognitiva y motriz del envejecimiento. Ayudan a conciliar el sueño gracias a su contenido en el aminoácido triptófano y a la vitamina B6, que favorece la relajación muscular.

gracias a su contenido en el aminoácido triptófano y a la vitamina B6, que favorece la relajación muscular. Por su contenido en potasio se recomiendan cuando se ha hecho un ejercicio intenso para reponer energía.

Su alto contenido en calcio y magnesio hace que sean especialmente recomendables para mujeres con menopausia.

Favorecen el buen estado de la microbiota, que es el conjunto de microbios y bacterias que ayudan al buen funcionamiento del sistema digestivo.

¿Cuantas nueces debemos comer al día?

Hasta ahora quizás no sabías que las nueces tenían tantas propiedades beneficiosas. No lo dudes y empieza a incorporar este fruto seco en tu dieta, bien como snack, en batidos en ensaladas o combinado en numerosas recetas: añadidas a un yogur desnatado, mezcladas con los cereales del desayuno… ¡Hay muchas posibilidades!

Se recomienda tomar unos 30 g al día, lo que equivale a entre 4 y 7 unidades, dependiendo del tamaño, ten en cuenta también que las puedes comprar enteras o peladas. Hay muchas razones de peso para consumir en nuestro día a día a la reina de los frutos secos.