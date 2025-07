Una oyente canaria de Carlos Herrera se casa y, al día siguiente, se queda de piedra por lo que le dice su suegra de su marido, lo mejor de la temporada

En 'Herrera en COPE ' cerramos la temporada como referentes de la radio española y por ello, y como cada verano, queremos recordar los mejores momentos que hemos vivido a lo largo de este último año con nuestros oyentes.

Y para eso venimos a recordar uno de los temas que tratamos hace algunos meses con nuestros fósforos: ¿cómo llama usted a su pareja?

Gema, la primera oyente , utilizó el término "cuqui; pero al último novio le llamaba diazepam porque me dejaba dormido. He tenido muchos novios y el cuqui es un clásico, de verdad".

Otra 'fósfora', llamada Rocío, llama a su marido Willy. Y no se llama Guillermo. "Es por lo de liberar a Willy. Él tiene su barriguita, pero para mí es el tío más guapo del mundo".

Mayka también quiso responder al tema del día. En su caso, "le llamo ninu. Somos catalanes, de Barcelona , y cuando le conocí era como un ninu (muñeco en Español) para mí. Nos conocimos, de hace tiempo, con un sistema como el Tinder. Pero que no era el Tinder. Yo me puse nineta".

"le llamo pi, es una auténtica calculadora"

Rosa, inmediatamente después, dijo que llama a su marido PI . Por el número 3,14. "Es una auténtica calculadora, es increíble. Cuando cambiamos de la peseta al euro, le llevaba a las tiendas para que me dijese precios. Es impresionante", contó.

¿Y cómo llama Paco a su mujer? Indicó que está casado desde hace 25 años y, al principio de salir, "al mes me empezó a llamar caracol. Y yo a ella siempre la he llamado bombón ".

A los cinco años de estar saliendo, se enteró de que había estado con un amigo suyo "y ya empecé a relacionar caracol con aquella aventura. Seguimos juntos".

Gema, por otra parte, aseguró que se llama cari con su pareja. Pero, de repente, empezó a llamarla "gorrión porque me dijo que tenía cabecita de gorrión. Ahora somos los gorriones. Y tenemos dos nenes, son los gorrioncitos".

Hablamos también con María Amparo. Para ella, el mote de gordi le parece bonito aunque "a mi marido le llamo Toñín, porque desde pequeño le llaman así. Pero, muy normalmente, lalarús. Es una enciclopedia. Sabe todo".