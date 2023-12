Le llaman para una entrevista de trabajo y cuando llega no le dejan hablar: la surrealista razón

Sin lugar a dudas, estamos en una época en la que es bien difícil encontrar trabajo. Y es que estamos en un momento en que la gente está muy formada pero, a pesar de eso, no encuentran un trabajo en condiciones y todos suelen ser bastante precarios. Por eso, no hemos de extrañarnos cuando vemos que, amigos o familiares nuestros, a pesar de tener un trabajo, buscan otro para mejorar sus condiciones.

Eso sí, como en toda búsqueda de trabajo tienen que pasar un filtro previo, que pasa por enviar tu currículum y luego, si vas avanzando en las fases, una entrevista personal. Entrevistas que a veces, sin embargo, no salen bien. Es lo que le ha pasado a Alexa, de Londres. Una joven a la que llamaron para hacer una entrevista de trabajo y todo terminó en un desastre.

Ella entregó su currículum y a los días le llamaron por teléfono para hacerle una entrevista. Cuando hablaba con la jefa de recursos humanos, le interrumpieron. "Llevaba dos minutos hablando y la chica me dijo 'necesito que dejes de hablar'" empezaba contando la joven.





Fue entonces cuando Alexa le preguntó que por qué no podía seguir hablando. "Me dijo que yo no tenía la experiencia, pero yo le envié el CV, le di una carta de recomendación, y si lo ha leído, tenía que haber sabido cuál era mi experiencia" decía.

Pero la cosa no quedó ahí, porque la jefa le dijo que era un puesto que ella perfectamente podría desempeñar, pero no podía dárselo porque no tenía la experiencia. "O sea, que no importa lo bueno que seas, no importa si tienes las aptitudes. Si tú misma me dices que podría hacerlo, ¿por qué te empeñas en la experiencia? Estoy tan molesta" decía la joven.

El pueblo de España que te ofrece trabajo y casa gratis

Es, en concreto, en Hontanar, en la provincia de Toledo, de apenas 146 habitantes. Lo que te ofrecen es regentar el único bar del pueblo que, desde hace unos meses, se ha quedado sin sus dueños. Un bar que hace las veces de centro de día y de reunión para los vecinos, que cada vez son más mayores. De hecho, reparte comida a domicilio a aquellos ancianos que tienen problemas de movilidad.

Atento, porque para que tengas todas las comodidades posibles en tu nuevo trabajo, te ofrecen la vivienda gratis y el negocio ya montado y reformado del todo, para que tú solo vayas a trabajar a él. Por su parte, el ayuntamiento compartirá contigo el 50% de los gastos de luz, agua y calefacción que genere el bar.

Este es el pueblo de España que te ofrece trabajo y casa gratis: estos son los requisitos que debes cumplir ??https://t.co/HgkoK0lpxt — COPE (@COPE) December 3, 2023





¿Qué requisitos debes cumplir? Pues, lo primero de todo, que seas autónomo. Lo segundo, que tengas capacidad para hacer un menú diario a un precio asequible, e, idealmente, quien sea el encargado del bar, que llegue en pareja con hijos para incorporarse bien a la vida del pueblo.

El trabajo por el que irás a Puerto Rico por 200.000 euros