Herrero (VOX) indignada con Compromís y PSPV por acusarla de racista: “Tomaré medidas legales”

VOX niega que la frase “vete a tu país”, referida al exdiputado de la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye, y activista de los derechos humanos, sea racista.

La concejala de VOX, Cecilia Herrero, escribió esa frase referida al exdiputado, y tras eso, los partidos políticos de la oposición no han tardado en pedir la dimisión de la edil -en el caso de Compromís-, y la reprobación por parte de la alcaldesa -en el caso del PSPV-.





La moción original del PSPV para la reprobación de esta concejala ha sido rechazada. Para defenderla, el edil socialista Borja Sanjuán ha insistido en que Mbaye es español, "ni más ni menos que los que estamos aquí", y ha considerado que no hay "nada más racista que unir raza y nacionalidad".

En este mismo sentido se ha pronunciado la concejala Lucía Beamud, de Compromís, quien ha lamentado que la alcaldesa, María José Catalá, no se disculpase y que no trabaje por mantener una ciudad "limpia de odio, discriminación y xenofobia, libre de cargos públicos que fomentan el racismo y el odio".



Por el contrario, el portavoz de Vox, Juanma Badenas, ha acusado a la oposición de "ver fantasmas donde no los hay", y ha señalado que "no es racismo, sino justicia", porque "la persona a quien defienden entró ilegalmente en España, fundó un sindicato de manteros que atacaba a honrados comerciantes y ha llamado a la guerra contra la policía".

Tras escuchar estas acusaciones, Cecilia Herrero ha pedido "madurez" a la oposición, ha criticado que algunos ediles luciesen camisetas con "perros o mapaches", en alusión a Pedro Sánchez, "o lemas gueracivilistas como no pasarán" y ha advertido que, en caso de no retirar las acusaciones contra ella se reservaría las "acciones legales oportunas".

Finalmente, Vox y PP han aprobado una moción alternativa en la que rechazan "cualquier tipo de racismo" y piden que se aplique la Constitución y el ordenamiento jurídico.