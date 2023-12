El pueblo de España que te ofrece trabajo y casa gratis: estos son los requisitos que debes cumplir

No podemos negar que en los momentos que vivimos, las personas más jóvenes tienen hartas dificultades para encontrar un trabajo que esté bien pagado y para acceder a una vivienda de su propiedad. No es casualidad, pues que, la mayoría, viva de alquiler. Y si bien, como explican en multitud de ocasiones muchos de los políticos, se trabajará para que esto no sea así, son muchas las personas que tienen que buscarse la vida para poder acceder a un trabajo y vivienda digna.

Por eso, cada oferta de trabajo que sale es examinada con lupa por muchas personas y no son pocas las que deciden aplicar por ella. Pero pocas son tan jugosas como esta que te vamos a contar, para el que no tienes que salir de España y en el que te ofrecen casa gratis. Es, en concreto, en Hontanar, en la provincia de Toledo, de apenas 146 habitantes.





Lo que te ofrecen es regentar el único bar del pueblo que, desde hace unos meses, se ha quedado sin sus dueños. Un bar que hace las veces de centro de día y de reunión para los vecinos, que cada vez son más mayores. De hecho, reparte comida a domicilio a aquellos ancianos que tienen problemas de movilidad.

Atento, porque para que tengas todas las comodidades posibles en tu nuevo trabajo, te ofrecen la vivienda gratis y el negocio ya montado y reformado del todo, para que tú solo vayas a trabajar a él. Por su parte, el ayuntamiento compartirá contigo el 50% de los gastos de luz, agua y calefacción que genere el bar.

¿Qué requisitos debes cumplir? Pues, lo primero de todo, que seas autónomo. Lo segundo, que tengas capacidad para hacer un menú diario a un precio asequible, e, idealmente, quien sea el encargado del bar, que llegue en pareja con hijos para incorporarse bien a la vida del pueblo.

El trabajo por el que irás a Puerto Rico por 200.000 euros

¿Qué dirías si te dijéramos que hay un trabajo por el que puedes cobrar bien y apenas trabajar? Es el que ha puesto en un portal una empresa de Reino Unido, que te busca para ganar 183.000 euros anuales solo con ir a Puerto Rico.

Claro, todo tiene su aquel y tiene una serie de requisitos que tienes que cumplir. El trabajo consiste en supervisar los hoteles y casas de lujo de Islas Vírgenes Británicas, y, a la vez, promocionarlo en redes sociales y atraer turismo de lujo.Eso sí, hay una serie de requisitos.

Entre ellos está el de aceptar el trabajo en pareja, y, también, tener experiencia en el mundo de la comunicación y redes sociales. Se pide a personas simpáticas para atraer ese turismo de lujo y ayudar a los huéspedes en lo que necesiten. Por cierto, que tu labor será la de ser el "influencer" de la isla, así que ve preparando las maletas y los móviles.





Si cumples todos esos requisitos y, encima, te decides, deberás mandar tu currículum y acompañarlo de un vídeo de TikTok de dos minutos. Antes de Navidad, te incorporarás al trabajo.

Los increíbles requisitos que pide un restaurante de Londres

En Londres, un restaurante llamado Bacchanalia ha publicado los requisitos que necesita el próximo empleado que quiera trabajar ahí. Tanto, que se ha terminado por hacer viral en las redes sociales.

Y es que el puesto de trabajo para el que podrías presentarte es el de "alimentador con uvas", algo que, ni siquiera los dueños del restaurante, tienen muy claro qué es. Todo ello, por tratarse de un restaurante de inspiración italiana clásica y griega, por lo que, es posible, que el trabajo sea más bien como figurante como si de un teatro se tratase. Eso sí, tendrás para ello que tener "manos bonitas y saber griego y latín" explican. Además, dicen que la experiencia es "inmersiva y se trata de celebrar excepcionalmente la cocina griega e italiana, los vinos exquisitos y la juerga" explicaban, añadiendo una dirección de correo electrónico para poder optar a este puesto de "alimentador con uvas".

Y si crees que eso era suficiente, ni mucho menos, porque te dicen que, a cambio, te ofrecerán "manicura, comida y vino" explicaban. Una oferta que ha causado mucha sensación en redes sociales y que no sabemos si tendrá ya muchos candidatos o no, lo que sí sabemos, es que muchos usuarios de las redes han alucinado con los requisitos y han llegado a pensar que no podían ser ciertos.