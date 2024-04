Queremos que te pongas en situación: tienes un hijo que vive fuera, y que, de forma inusual, te contacta con un número de móvil desconocido. En ese mensaje, te dice que ha tenido problemas con su móvil, que no le deja llamar ni recibir llamadas, y que además, se le ha roto el ordenador. Te dice que tiene problemas de dinero por esta pérdida, suele ser que tampoco tiene tarjeta ni dinero en efectivo, y te pide una transferencia.

No solo eso, te dice que es urgente, y que si no se lo haces, puede perder el trabajo. Por supuesto, lo primero que piensas es que, dada la necesidad y la premura, tienes que hacerle esa transferencia cuanto antes. Pero, ¿y si en realidad no es tu hijo? Es lo que se conoce como la "estafa del hijo en apuros".

Sí, no se trata más que de un robo a través de un SMS o un WhatsApp en el que simulan que es un hijo tuyo el que te pide dinero y abusan de tu confianza para conseguirlo. Una estafa que le ocurrió a Paula que, por fortuna, no cayó en ella.

"Me llegó un SMS de un teléfono que no tenía registrado, y supuestamente era mi hijo. Me pidió hacer un bizum, pero mi hijo estaba a mi lado y por eso no lo hice" explicaba en La Tarde.

Por fortuna, ella no hizo ninguna transferencia, pero son miles de personas las que han caído. De hecho, la Guardia Civil ha recibido 238 denuncias en Alicante, y la cantidad robada ha sido superior a 850.000 euros. En esta operación, han detenido a 102 personas en diferentes provincias.

Cómo se desarrolla la estafa

El Cabo Primero Javier Herrero es el jefe del equipo de la Guardia Civil que ha realizado la operación y nos explicaba en La Tarde cómo operan los estafadores y cómo la descubrieron.

De hecho, esta operación de la Guardia Civil comenzó en junio del 2022, cuando se interpusieron las primeras denuncias en Alicante. Eran muchos los que denunciaban ante los cuarteles que habían sido víctimas de esta estafa a través de estos mensajes. "Te asustas y ellos accedían al enlace del mensaje, establecía conversación directa a través de WhatsApp" comenzaba diciendo.

Él apuntaba que estas estafas suelen ser muy verosímiles, especialmente si coincide con que tienes un hijo viviendo fuera de casa. "De esta manera llega el mensaje y rápidamente accedemos y empezamos a interactuar con ellos. Al principio siempre hay un apuro, una necesidad y un problema, los padres intentan contactar vía telefónica, pero ellos te dicen que no funciona ni teléfono para llamar ni recibir llamadas y tampoco videollamadas" contaba.





"Cuando ven que se han ganado a la víctima, empiezan a pedir dinero. Al principio es una pequeña transacción, pero si ven que colaboran, piden más" decía.

De hecho, dice que en las primeras denuncias que recibieron, los importes eran más pequeños que ahora. Al principio, eran unos 300 euros, y ahora, llegan a pedir "hasta 10.000, 20.000 o 50.000 euros, pero se realizaban a varias cuentas, no solo a una" decía.

Cómo detectar esta estafa

El Cabo Primero de la Guardia Civil explicaba que, si los estafadores captan que tú no te desenvuelves muy bien con la tecnología, suelen pedirte que envíes el dinero a través de bizum.

Si bien esta estafa comenzó en Alicante, ya se ha extendido por toda España. Y, como apuntaba, los estafadores no hacen un trabajo previo para saber si puedes picar o no, "lanzan miles de mensajes, alguno seguro que va a picar porque va a ser madre o padre con un hijo fuera. Puede haber casos con un estudio previo, a partir de redes sociales" explicaba.





Y, ¿cómo podemos prevenirnos? Pues este agente da el truco definitivo: pactar una palabra clave, con una pregunta, con tus hijos. De esta manera, si has entablado conversación con el estafador, verás si es realmente tu hijo o no.