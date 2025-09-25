Llama a su madre por teléfono, a ella se le olvida colgar y lo que escucha revela un secreto que no esperaba oír: “Si supiera”

Las redes sociales tienen muchas aristas. Puede parecer que no, pero son un hervidero de muchas cosas. Hay quien dice que es un lugar donde se fomenta el odio y en el que hay mucha podredumbre, y no les falta razón.

Especialmente en X, antiguo Twitter, hay muchas personas que destilan odio y que lo único que quieren es provocar. Pero no necesariamente las redes sociales, por esta razón, son malas.

Y es que gracias a ellas podemos hacer grandes cosas. Por ejemplo, si eres artista (en cualquier rama) puedes dar a conocer trabajo, pero funciona bien a otros niveles, como por ejemplo, para conocer nuevas personas, hacer amistades o, incluso, encontrar al amor de tu vida.

Redes Sociales

Sea como sea, si se utilizan bien, las redes sociales pueden ser una fuente maravillosa de interacción. Tanto es así, que gracias a ellas conocemos historias maravillosas, como las de una madre y una hija que han enternecido a las redes sociales.

Una conversación que no esperaba escuchar

Todos podemos convenir en que la familia es lo más importante de nuestra vida. A ellos tenemos que dedicarle nuestra atención y nuestro tiempo y, lo mejor que podemos hacer, es pasar momentos a su lado.

Sin embargo, esto no es algo siempre sencillo. Entre otras cosas, porque a veces nos toca estar separados de nuestra familia. Vivimos en ciudades e incluso países diferentes, y eso en muchas ocasiones dificulta la comunicación.

Tanto es así que la única forma que tenemos de estar un poco más cerca es llamándonos por teléfono y haciendo diferentes videollamadas. No es lo mismo, pero alivia para el momento en el que no puedes estar cerca de tu familia.

Eso sí, los minutos u horas que puedas hablar con ellos, son lo que necesitas para pasar el día. Así pues, hay historias de conversaciones telefónicas que enternecen a todas, como le ha pasado a esta chica, tal y como comentaba ella misma en X, antiguo Twitter.

Resulta que estuvo hablando un rato con su madre por teléfono para que a ella, a continuación, se le olvidase colgar y revelase un secreto que no esperaba oír.

“Después de hablar un rato con mi madre por teléfono me va a cortar y se olvida de apretar el botón. La escucho alejarse diciéndole a mi padrastro “Si ella supiera lo feliz que me hace escucharla aunque sea 10 minutos”” decía con mucha ternura.

Enseguida eran muchos los que lo comentaban a través de las redes sociales y explicaban que no hay nada más bonito en la vida que hablar con los seres queridos y que, mientras se pueda, debe ser así.

Una jubilación que sale mal en Pamplona

Convivir con vecinos puede no ser siempre una tarea sencilla y, por eso mismo, cuanto más tiempo pases en casa, más difícil puede volverse. Claro, porque puedes llegar a ver a tus vecinos muchas más veces de la esperada.

Es, precisamente, lo que le ha pasado a esta vecina de Pamplona que, después de varios años arduos de trabajo y el estrés que este producir, ansiaba con ganas la esperada jubilación.

Sin embargo, no la ha disfrutado como ella quería, porque una vecina ha aparecido para complicársela un poco. Tiene tanta queja con la práctica de esta vecina que, al final, ha decidido poner una nota en el rellano para que se haga “justicia” públicamente.

Alamy Stock Photo Pamplona

Una nota que recogía la cuenta de X, @LiosDeVecinos, y que no dejaba lugar a dudas. “Nuestra querida vecina del 3ª izquierda sigue saltando y moviendo muebles a las horas que dormimos los mayores” comenzaba diciendo.

“No me he jubilado para oír todo el día a una niñata saltando. Vete al monte a saltar con las cabras” seguía, y era entonces cuando metía a otros vecinos del edificio, convirtiendo en algo más la trifulca pública.