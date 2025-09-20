Se jubila en Pamplona y la queja que tiene de una de sus vecinas acaba en pelea implicando a todo el edificio: “justicia” pública

“Aquí no hay quien viva” y “La que se avecina” son dos comedias televisivas que marcaron un antes y un después para toda una generación en España. Y sí, puede que tú también hayas caído en sus redes y te consideres hasta fan. A día de hoy, siguen siendo referentes y forman parte del imaginario popular. ¿Quién no ha visto, aunque sea, un episodio?

Ambas series logran reflejar, con dosis de mucho humor, una realidad bastante común: los enredos y desafíos que surgen al compartir un edificio con otros vecinos. Vamos, lo que hacen prácticamente todos los españoles.

No es que queramos pintar la vida en comunidad como una constante fuente de conflictos, ni mucho menos. Pero, siendo honestos, es habitual que aparezcan roces que, en algún momento, hay que afrontar y, sobre todo, resolver.

Comunidad de vecinos en Madrid, imagen de archivo

Desde la típica gotera del vecino de arriba que arruina tu colada, pasando por ese repartidor que siempre llama al timbre equivocado cuando menos lo requieres, hasta los líos más inesperados que terminan generando polémica en la junta vecinal.

Son situaciones que, si no se solucionan a tiempo, podrían acabar expuestas en @LiosDeVecinos, una cuenta en X (antes Twitter) especializada en recopilar las anécdotas más insólitas y divertidas que tienen lugar en comunidades de vecinos por toda España. Ten cuidado, porque sin comerlo ni beberlo, puedes estar ahí mismo.

Una jubilación que sale mal en Pamplona

Convivir con vecinos puede no ser siempre una tarea sencilla y, por eso mismo, cuanto más tiempo pases en casa, más difícil puede volverse. Claro, porque puedes llegar a ver a tus vecinos muchas más veces de la esperada.

Es, precisamente, lo que le ha pasado a esta vecina de Pamplona que, después de varios años arduos de trabajo y el estrés que este producir, ansiaba con ganas la esperada jubilación.

Sin embargo, no la ha disfrutado como ella quería, porque una vecina ha aparecido para complicársela un poco. Tiene tanta queja con la práctica de esta vecina que, al final, ha decidido poner una nota en el rellano para que se haga “justicia” públicamente.

Una nota que recogía la cuenta de X, @LiosDeVecinos, y que no dejaba lugar a dudas. “Nuestra querida vecina del 3ª izquierda sigue saltando y moviendo muebles a las horas que dormimos los mayores” comenzaba diciendo.

“No me he jubilado para oír todo el día a una niñata saltando. Vete al monte a saltar con las cabras” seguía, y era entonces cuando metía a otros vecinos del edificio, convirtiendo en algo más la trifulca pública.

“Los vecinos de enfrente me dijeron que estaban hartos de ti. Veo que no has cambiado y no respetas nada” continuaba en su nota. No sabemos cómo habrá acabado el caso pero, sin duda, ha sido complicado eso de meter a tantos vecinos.

La práctica agresiva y silenciosa de una comunidad de Ciudad Real

Esto que te contamos ha ocurrido en Ciudad Real, concretamente, en una comunidad de vecinos. Resulta que, como contaba la cuenta de X, antiguo Twitter, @LiosDeVecinos, uno de los vecinos del edificio tiene unas prácticas un tanto agresivas con el resto.

Esto ya, de por sí, es algo sancionable, pero el problema es que los propios vecinos no se daban cuenta, porque, entre otras cosas, era muy silencioso. De hecho, fue la propia Policía Nacional la que se enteró y avisó al presidente de la comunidad.

Él mismo fue el que lo comunicó en una nota que puso en el rellano de la comunidad, evidenciando que uno de ellos había traspasado cualquier norma.

Alamy Stock Photo Ciudad Real

“Se ha recibido el aviso por parte de la Policía Nacional de que algún vecino está disparando con una escopeta de plomos desde las terrazas del edificio” empezaba diciendo la nota.

“Se recuerda que este tipo de acciones están completamente prohibidas y deben cesar de manera inmediata” escribían en la nota.

Sin duda, una práctica que no debería realizarse en ningún caso, sobre todo, por su peligrosidad.