Le roban la bicicleta a su hijo en su comunidad y lo que hace para recuperarla alarma a los vecinos: en 48 horas

Aquí no hay quien viva o La que se avecina, dos series que, sin duda, marcaron a toda una generación en España y que relatan una situación que todos hemos vivido alguna vez: la difícil convivencia entre los vecinos.

Y no, no estamos queriendo decir que siempre haya mala relación con ellos o que en todo momento pase algo por lo que se desencadena una disputa, pero lo cierto es que, en algún momento, acaban surgiendo rencillas que tienen que ser superadas en algún momento.

Que si te ha caído a tu ropa el agua de lo que ha tendido el vecino de arriba, que si el repartidor se equivoca y llama a tu puerta, o cualquier nimiedad que haya provocado una disputa en una reunión de vecinos. Cualquier cosa suscita una pelea que puede acabar en las redes sociales.

Escándalo en una comunidad de vecinos: investigan al presidente por embolsarse 65.000 € alquilando las zonas comunes

Y te lo decimos con conocimiento de causa, porque hay una cuenta en X, antiguo Twitter, (@LiosDeVecinos) que se dedica a recopilar estas disputas entre vecinos y, al final, consigue que se vuelvan virales.

Esta vez, se ha fijado en una comunidad de vecinos española, en la que las cosas se han salido de madre. Y es que resulta que uno de ellos, al bajar al trastero que tienen en común, se dio cuenta de que faltaba algo.

El robo de dos bicicletas y el método para recuperarlas

Se trataba de dos bicicletas de sus hijos (obviamente, de tamaño pequeño) que tenían en una de las plantas del garaje. Por supuesto, es algo que puede ocurrir y que en cualquier momento te pueden robar, pero nunca sueles saber quién es el autor.

Así se hubiera quedado la cosa, si no fuera porque el vehículo que estaba enfrente de las bicicletas tenía una cámara de seguridad, que permitió saber perfectamente quién era el autor del robo.

Por eso mismo, el dueño de las dos pequeñas bicicletas ha decidido hacer algo para recuperarla. Y no ha hecho otra cosa que poner una nota en el rellano avisando de esta situación. Pero no, no es una nota cualquiera, como ha querido recoger la cuenta de X @LiosDeVecinos.

“Los autores no se han percatado que en el vehículo aparcado enfrente había una dashcam que ha grabado las imágenes” empezaba diciendo.

Así pues, emitía una “amenaza” directamente al ladrón, y avisaba de que iba a recuperar las bicicletas sí o sí. “Disponéis de 48 horas para volver a dejar las bicicletas en el mismo lugar donde estaban. En caso contrario, las imágenes serán puestas a disposición de la Guardia Civil y ateneros a las consecuencias” sentenciaba la nota.

Una historia que causaba muchos comentarios en las redes sociales, ya que muchos consideraban que era casi peor la amenaza que el robo. Eso sí, el dueño de las bicicletas avisaba de que la amenaza era firme y que, si en 48 horas no aparecían, tendrían graves consecuencias.

un percance en el garaje que lo pone todo patas arriba

Hay pocas cosas que nos causen más rabia que darle un golpe a tu coche (especialmente si es nuevo) o encontrarte un desperfecto en el mismo. Y es que es uno de esos objetos que cuidamos con especial esmero.

Y no te contamos cuando ese desperfecto es causado por alguien externo. Si queremos, todavía más, rizar el rizo, podríamos decirte que es todavía peor cuando causan un desperfecto sin que estés delante y no puedas cazar al autor.

Es lo que ha pasado en este garaje de Collado Mediano, en Madrid, donde un vecino se percató de que su coche estaba rayado. Claro, en esa situación es muy complicado saber quién lo ha hecho, pero para este vecino, nada es imposible.

Alamy Stock Photo Garaje

Y es que ha descubierto quién le ha rayado el coche gracias a que en el vehículo ha instalado una cámara de seguridad. Y como sabía perfectamente quién era el vecino que (intencionadamente, parece ser) y ha decidido hacer algo para vengarse.

Nada más y nada menos que poner una nota en el garaje con las imágenes que demuestran que es él. ”Siento que te molestara tanto para pasar, que hayas tenido que destrozarme todo el lateral del coche, pero más siento aún que no hayas visto la cámara de vigilancia” empezaba diciendo en su nota.

“Se te ve perfectamente cómo rayas el lado derecho. Te recomiendo que hables conmigo, es mucho mejor a que aparezca con la policía en tu casa, te lo aseguro” sentenciaba.