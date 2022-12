José Andrés te da un consejo de cocina para animar a España durante el Mundial y desvela de qué equipo es

"Oh, mierda, he quemado un recipiente". Sí, hasta a uno de los más reputados cocineros del mundo tiene problemas en los fogones. José Andrés sigue revolucionando el mundo culinario desde Estados Unidos o el lugar en el que esté. El afamado cocinero sorprende de vez en cuando en su canal de YouTube con una receta en la que emplea ingredientes que cualquier persona tiene en su nevera o despensa. En esta ocasión no decepciona con la nueva creación del español más universal en las cocinas.

Es un referente en la vida política y social mundial, pero no deja atrás su faceta como cocinero. Es capaz de hacer manjares para grandes líderes, como de hacer menús para gente que lo está pasando realmente mal, como los desplazados por la guerra en Ucrania. Aun así, no se olvida de esos pequeños detalles que marcan la diferencia hasta en el plato más sencillo. José Andrés es uno de los cocineros más respetados del panorama gastronómico mundial y tampoco olvida sus raíces en otros aspectos de la vida.

De hecho, en su último episodio de su podcast 'Longer Tables' sorprende no solo con su receta de naranjas en vino tinto, con la que presenta dos productos de la península, sino con el gran acontecimiento que paraliza a todo el mundo delante de los televisores en estas semanas. José Andrés también está siguiendo el Mundial de Qatar 2022. Como no podría ser de otra manera, el cocinero apoya a España. Pero lo que llama la atención de su confesión es la tradición familiar que ha establecido para seguir los encuentros del equipo de Luis Enrique.

Tradición culinaria

José Andrés hace un alegato a favor del fútbol. "El fútbol es el juego de la gente y, al igual que la comida, se trata de identidad. Te hace preguntarte quién eres. Sabemos de dónde venimos, pero también podemos saber a dónde pertenecemos.", explica el cocinero. Establece una relación de cómo ambas pasiones le han acompañado en algunos de sus viajes como chef.

"Recuerdo cuando el terremoto azotó Haití en 2010. Como saben, este fue el comienzo de mi idea de ayudar con comida a las personas afectadas por los desastres. Mientras viajaba por el país me llamó la atención ver a los dioses del fútbol como Lionel Messi de Argentina y Cristiano Ronaldo de Portugal, ambos jugando el Mundial de Sudáfrica en ese momento, que eran adulados por los niños haitianos. En medio de esa tragedia, vi algo asombroso. ¡Vi esperanza y las sonrisas de niños pequeños que pateaban una pelota de fútbol!", revela José Andrés.

El cocinero asegura que ha estado "viendo fútbol" toda su vida y que durante todo este tiempo ha establecido "algunas tradiciones". "Los días de partido, cuando estoy en casa, mi mujer y mis hijas están en la cocina conmigo, cocinamos todos juntos, preparando tapas sencillas como endibias con naranja y queso de cabra, mejillones con patatas fritas o jamón ibérico con melón maduro", desvela José Andrés.

"Cualquiera que me conozca sabe que cuando comienza la Copa del Mundo, solo tengo una cosa en mente... ¡Fútbol!", asegura. Pero es que no se quedan ahí sus revelaciones. José Andrés, además de apoyar a "La Roja", asegura que es "fanático del Barça".