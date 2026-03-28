Mar Gómez, meteoróloga: "Una masa de aire frío va a hacer que se desplomen los termómetros, llevando a temperaturas de pleno invierno en el Domingo de Ramos"

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina, pero el tiempo parece tener otros planes. A pesar de las temperaturas agradables de los últimos días, un cambio brusco se avecina justo para la operación salida. Según explica la meteoróloga Mar Gómez, una masa de aire frío provocará un desplome de los termómetros, dejando un ambiente que podría ser de pleno invierno de cara al Domingo de Ramos.

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Un giro invernal inesperado

Este giro radical se debe a la configuración atmosférica actual. Según detalla la experta, las altas presiones se encuentran situadas al sur de las islas británicas y al noroeste de la península, lo que genera "un corredor por el cual llegará el aire frío a Europa". Este fenómeno traerá consigo un ambiente invernal generalizado e incluso nevadas en varias regiones del país.

Una masa de aire polar con frío y nevadas llega en el arranque de semana santa Mar Gómez Meteoróloga

Como consecuencia, la experta señala que "una masa de aire polar con frío y nevadas llega en el arranque de semana santa". El descenso térmico se notará especialmente durante la segunda mitad de la semana, con una primera bajada el jueves y una segunda, más acusada, durante el fin de semana. Las temperaturas máximas quedarán por debajo de los 15 grados en casi toda la mitad norte del país. En ciudades como Burgos, los termómetros apenas rondarán los 9 grados de máxima durante el fin de semana, mientras que los 20 grados solo se alcanzarán puntualmente en zonas del suroeste, como en Sevilla, donde se esperan unos 22 grados.

La nieve vuelve a la montaña

Además del frío, la nieve volverá a hacer acto de presencia. Las precipitaciones en forma de nieve comenzarán a partir del miércoles por la tarde-noche en zonas de montaña. Durante el jueves y el viernes se esperan nevadas débiles, aunque en cotas relativamente bajas para la época, situándose por encima de los 800 a 1000 metros. La meteoróloga apunta que el acumulado más destacado se registrará en la zona de los Pirineos.

EFE/ Juan González



¿Qué tiempo hará en los días festivos?

La gran pregunta para muchos es qué tiempo nos acompañará durante los principales días festivos de la Semana Santa. Aunque los pronósticos a largo plazo siempre están sujetos a cambios, los modelos actuales ya dibujan un escenario probable para la próxima semana. La experta, Mar Gómez, advierte que todavía tenemos incertidumbre sobre la evolución final.

Todo apunta a que las temperaturas seguirían por debajo de la media Mar Gómez Meteoróloga

A pesar de la cautela, la meteoróloga señala que "todo apunta a que en el este, norte peninsular y Baleares las temperaturas seguirían por debajo de la media". Esta misma tendencia se aplicaría a las islas Canarias. En contraste con el frío, el pronóstico sugiere un ambiente más seco de lo normal en prácticamente todo el país, lo que podría reducir el riesgo de precipitaciones generalizadas durante los días centrales de la Semana Santa, aunque sin descartar del todo las sorpresas meteorológicas.