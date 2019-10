La seria amenaza de Santi Abascal a Bélgica si no entrega a Puigdemont

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado un contundente mensaje contra las autoridades belgas por la decisión del juez de mantener en libertad a Carles Puigdemont mientras se decide sobre su extradición a España por los delitos de sedición y malversación.

Si Bélgica no entrega a Pugdemont el gobierno debería tomar medidas duras. Bélgica deja de ser un país aliado y su complicidad con los golpistas no puede quedar impune. Nosotros así lo exigiremos en Bruselas. pic.twitter.com/MatUq4NJ4Q — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) October 18, 2019

El juez instructor del caso "procés", Pablo Llarena, comunicará de forma inmediata a las autoridades belgas que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a quien reclama por los delitos de sedición y malversación, no tiene inmunidad al no ser miembro del Parlamento Europeo. No lo es, según explicará Llarena a Bélgica, porque no acudió a Madrid tras ser elegido europarlamentario a acatar presencialmente la Constitución ante la Junta Electoral Central, como exige el artículo 224 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, y, como consecuencia, no tomó posesión de su escaño.

Son los dos principales argumentos que esgrimirá el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en un escrito ante las autoridades belgas en respuesta a la consulta que éstas elevaron en la madrugada de este viernes, según han informado fuentes del alto tribunal. En cualquier caso, Llarena les indicará que la confirmación de que Puigdemont no es miembro del Parlamento Europeo puede instarse directamente a la Eurocámara. Y lo hará poco después de que el propio Puigdemont, huido de la Justicia española desde hace dos años, se haya presentado voluntariamente ante las autoridades belgas para rechazar entregarse a España en virtud de la nueva orden europea e internacional de detención y entrega dictada por Llarena.