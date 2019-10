El polémico mensaje de la mujer de Risto Mejide sobre las protestas en Cataluña y la "libertad de expresión"

La mujer de Risto Mejide, Laura Escanes, ha hecho saltar la polémica este domingo en redes sociales con su mensaje sobre las protestas por la sentencia del procés en Cataluña. Una usuaria le recriminaba que, tras una semana de manifestaciones mayoritariamente en Barcelona, ciudad en la que ambos viven, no se había pronunciado sobre el tema.

Una usuaria escribía a Escanes a través de Instagram recriminándole que no hablara del problema de Cataluña para “no perder dinero ni seguidores”. La influencer no tardó en responder a las acusaciones, también por vía privada, respondiendo: “Estoy más bien no tranquilita en casa con un bebé de 15 días, que no es fácil”. “No podemos obligar a que otra gente se pronuncie o no. Si queremos lo haremos, si no, no. Eso es la libertad de expresión”, añadía la mujer del presentador de televisión.

“El dolor de ver según qué cosas en Barcelona prefiero llevarlo por dentro y no decir nada”, añadía Escanes para explicar la falta de respuestas hacia los violentos actos que están teniendo lugar en la ciudad condal durante la semana.

Un mensaje que era por vía privada, pero que la propia Escanes se encargó de compartir la conversación en su categoría de stories. Otra mujer (o la misma, la instagramer no lo aclara) le escribía: “Si tu crees que no has de decir nada cuando pasa lo que pasa en tu ciudad vales menos de lo que te crees, solo te importa aparentar ser más de lo que eres”. Además, le espetaba: “Vete a vivir a Madrid anda”. No es la primera vez que Escanes se pronuncia sobre Cataluña y el procés. En 2017 ya aseguró: "Si los políticos hubieran hecho su trabajo no estaríamos en esta situación".

Si los políticos hubieran hecho su trabajo no estaríamos en esta situación. Es terrible y vergonzoso — Laura Escanes (@LauraEscanes) October 1, 2017

La propia Escanes ha querido quitar hierro al asunto y ha compartido una nueva imagen sobre la que escribe: “Ok. Creo que no ha entendido nada de mi mensaje anterior”.

Tanto Laura Escanes como Risto Mejide están viviendo unos días importantes también por el nacimiento de la pequeña Roma el pasado 2 de octubre y desde entonces sus orgullosos papás no han dejado de compartir momentos junto a ella en sus redes sociales. A pesar de que van a mantener a salvo su privacidad y no van a enseñar su carita, Risto Mejide y Laura Escanes no pueden evitar enseñar las primeras veces de su pequeña.