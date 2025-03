El jefe de una empresa en Estados Unidos le pide a sus trabajadores que señalen España en el mapa y uno acaba despedido

Si de algo tienen mala fama en general los jóvenes estadounidenses es en el nivel de geografía más allá de los Estados Unidos. No obstante, En uno de los informe PISA más recientes, los estudiantes de 15 años de Estados Unidos obtuvieron una puntuación promedio de 495, mientras que los de España lograron 488, situando a nuestro país ligeramente por debajo del promedio de la OCDE.

Pero los datos a veces no pueden contra los clichés y aún hay españoles a los que les gusta retar a un estadounidense promedio a señalar dónde se encuentra la península ibérica en el mapa. Muchos esperarían que el dedo se fuese hasta México o cualquier otra región en Centroamérica o, incluso, el sur. También los habría que elegirían el centro de Europa para marcar la localización. Pero, ¿qué ocurriría si para el estadounidense dependiese de ello su puesto laboral?

Es lo que parece ocurrir en un vídeo que se ha viralizado estos días en TikTok donde un americano que se declara fan de nuestro país (@larryshyguy) propone un reto a sus trabajadores del que depende su empleo: que señalen España en un mapa mundi en el ordenador.

Situar España en el mapa

En el vídeo, que algunos toman de forma irónica, se ve a Larry llamando a filas a tres de sus empleados. Los dos primeros, al ser preguntados por la localización de España en el mapa del ordenador del jefe, no dudan en señalan México y alrededores, a más de 6.000 kilómetros de la ubicación real. Ante el error, el jefe no duda en echar a uno de ellos del despacho y a otro lo despide de manera fulminante.

Así, llama al tercero, al que le pide señalar el punto correcto, y esta vez acierta, recibiendo el aplauso de su jefe que suspira de alivio y le pida que se siente “para un ascenso” en la compañía. Un vídeo en tono de broma que, eso sí, ha alcanzado más de 1.5 millones de visualizaciones y 3.000 comentarios.

“Larry, te mereces el pasaporte español por tu buen hacer con España”, le comentaban algunos de sus seguidores, mientras otros volvían a insistir en el nivel de estudios de los estudiantes de Estados Unidos: “¿por qué geografía es ilegal en EEUU?” “Que no sepan donde está España significa que la historia de EEUU la cuentan sin la parte Española. La leyenda negra continúa”, eran algunas de las reacciones. Algunos, de forma más original, señalan que la respuesta de los dos primeros no es del todo incorrecta, ya que México fue provincia española en algún momento.

La geografía en Estados Unidos

No obstante, y a pesar de los comentarios en TikTok, el nivel de los estadounidenses en geografía puede haber mejorado en los últimos años, pero no era muy difícil teniendo en cuenta las estadísticas de hace sólo dos décadas. De hecho, y según un estudio realizado en 2002 por la revista National Geographic, el 11% de los jóvenes estadounidenses de 18 a 24 años no sabían identificar su propio país en el mapa.

Además, el 70% no logró ubicar Francia o el Reino Unido y sólo el 17% pudo localizar Afganistán, y un 15% identificó Irak o Israel, a pesar de la relevancia mediática de estos países en ese momento.