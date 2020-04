La inexplicable fotografía de María Patiño en Instagram por la que todos le preguntan: "¿Qué te pasa?"

María Patiño no está pasando por un buen momento. La colaboradora de "Sálvame" y presentadora de "Socialité", ambos programas de Telecinco, admitió la semana pasada encontrarse en horas bajas. Ante Jorge Javier Vázquez, dijo estar “excesivamente sensible y muy revuelta” por la pandemia del coronavirus y que le cuesta ir a trabajar. “No tengo miedo ni a salir a la calle ni al contagio, tengo una sensación de inseguridad, de no saber quién me cuenta la verdad… y de poca fe”, dijo. Afortunadamente, Jorge Javier le dio ánimos y María se vino arriba con la canción "No dejes de soñar" de Manuel Carrasco que tanto le gusta.

Sin embargo, una imagen subida a su perfil de Instagram ha vuelto a dejar estupefactos a sus seguidores. En sus redes sociales, Patiño acostumbra a enseñar sus looks y dar pistas de dónde se compra cada modelito que luce como nadie. Pero la fotografía no se le da muy bien, y en su última foto que ha compartido al natural desde la terraza de su casa, se le ha ido un poco de las manos el retoque con Photoshop, sacando a la luz un detalle que no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

LAS PIERNAS DE MARÍA PATIÑO, OBJETO DE DEBATE

“Utiliza tus propios filtros”, ha escrito María Patiño junto a su última foto en Instagram. Parece que se refería al filtro natural que te da la luz del sol, pero en este caso la frase cobra mucho más sentido. Muchos de sus seguidores han puesto el foco de atención en sus piernas, y es que una de ellas aparece medio borrosa y con una sombra gris que parece fruto del retoque fotográfico que ha utilizado. Unas sombras que también aparecen en su brazo y que han provocado las críticas por parte de algunos de sus seguidores.

“Pues en las piernas los filtros te hicieron una mala jugada”, ha escrito uno de ellos. “Ya que usas tus propios filtros, ojo con las piernas, tú no necesitas retoques”, se puede leer en otro de los comentarios. “Y lo de las piernas qué es, ¿algún tratamiento?”, le preguntan. “¿Qué le pasa en las piernas?”, interrogan otros. El detalle de sus piernas borrosas no ha pasado desapercibido aunque al final quede como una mera anécdota de que a María Patiño se le ha ido la mano escogiendo el filtro para la foto.

