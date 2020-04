María Patiño, asustada tras vivir uno de los momentos más desagradables de su vida: "Me preocupa mucho"

María Patiño, presentadora del programa "Socialité" de Telecinco y colaboradora de "Sálvame", se llevó un gran susto hace unos días cuando fue a hacer la compra. En estos días de aislamiento por el coronavirus, acudir al supermercado es una de las pocas prácticas consideradas como esenciales por el Gobierno y que permiten salir de la vivienda. Patiño, que sí acude a los estudios de Telecinco para sus apariciones televisivas, fue como tanto otros españoles a realizarla compra semanal cuando se tuvo que enfrentar a un suceso muy desgradable.

La propia Patiño es quien ha contado el incidente durante el programa "Sálvame" de este miércoles. "Me preocupa mucho qué va a pasar con todo esto cuando acabe. Los ánimos están muy crispados y la sociedad muy polarizada", dijo Jorge Javier Vázquez en una reflexión muy personal sobre la crisis sanitaria y ya también económica que está sufriendo España por la crisis del coronavirus. Después, el presentador invitó a Patiño por sorpresa a que contara qué le había ocurrido en el supermercado hace unos días.

"Una señora que estaba muy enfadada con el programa, con nosotros, con Jorge y conmigo se me abalanzó y me tiró el carrito de la compra", dijo Patiño muy serena ante la sorpresa de sus compañeros. La presentadora de "Socialité" continuó con el relato: "Vino a insultar porque se supone que para determinadas personas, si no defendemos sus ideales o no actuamos en la línea que ellos consideran, estamos haciendo un flaco favor a la sociedad"

Pese a la complicada situación que vivió, Patiño decidió no plantarle cara a la señora. "Al final me van a juzgar a mí si actúo mal. En ese momento estaba escuchando la radio y para no enterarme muy bien de lo que me decía y para no calentarme, seguí con la radio", ha contado.

Fruto de esta desgradable experiencia, Patiño recordó lo fundamental que es, sobre todo, en estos momentos la tolerancia y el respeto. "Con independencia de que nos equivoquemos en determinadas apreciaciones con lo que está ocurriendo actualmente, la palabra 'tolerancia' me parece fundamental. No se puede ejercer esa violencia en la calle, porque así no vamos a ningún lado", añadió la comunicadora, que a renglón seguido quiso dejar claro que también hay gente que le agradece el trabajo que hace diariamente en la televisión y también el de sus compañeros.

MARÍA PATIÑO Y JORGE JAVIER, EN HORAS BAJAS

El programa de este miércoles también sirvió para destapar la tensa relación que actualmente mantienen Jorge Javier Vázquez y María Patiño. Durante uno de los momentos de "Sálvame", Jorge Javier le preguntó si podrían acabar peleados. Ella respondió: "Estoy casi convencida de que sí y me duele mucho porque no es el momento, no me sobran amigos, me faltan amigos. Sabía a lo que me enfrentaba hoy y vengo decidida a compartir con España lo que pienso de ti. Todas las parejas pasan crisis. Estamos en crisis, la estamos comenzando, pero si queremos la podemos superar”.

