El impactante cambio de imagen de Amaia Montero tras varios meses desaparecida

El pasado mes de abril Amaia Montero anunció que se retiraba de la vida pública. En medio del confinamiento y en plena crisis del coronavirus, la artista aprovechó para hacer este anuncio que dejó desolados a sus fans porque le iban a echar mucho de menos. Pero ella necesitaba parar, tener un respiro, dedicarse a ella misma y a su vida privada y alejarse de la presión mediática a la que ha estado sometida durante los últimos meses e incluso años. Sus cambios de imagen, sus subida y bajadas de peso, sus polémicos conciertos…

Pero no fue un adiós sino un hasta pronto, y ahora que ha tenido tiempo de reflexionar en estos dos últimos meses de mayo y junio, Amaia Montero ha vuelto y nos ha regalado una imagen en sus redes sociales que ha sido muy aplaudida por sus seguidores. La cantante aparece completamente irreconocible, con unas enormes gafas de sol, el pelo recogido y con una bandana despejando su rostro. Todo ello en un entorno de naturaleza que le sienta estupendamente y que se refleja en la alegría de su sonrisa.

La impactante imagen de Amaia Montero tras meses desaparecida

Amaia Montero no se encontraba con fuerzas para aparecer en sus redes sociales. Durante estos meses ha estado compartiendo imágenes de archivo de hace años, incluso algunas de su etapa en ‘La oreja de Van Gogh’. También cosas de actualidad como el último adiós a Pau Donés o el nuevo disco de Edurne, ‘Catarsis’, firmado por su compañera y amiga. Por eso ha impresionado tanto a sus fans que haya compartido una imagen actual en la que aparece rodeada de naturaleza, con una camiseta ancha de Frida Khalo y unas enormes gafas de sol que impiden ver su rostro completo. "Domingos de verano en casa", ha escrito junto a esta instantánea tan veraniega.

Lo que sí podemos ver es su amplia sonrisa, esa que pocas veces se le borra de la cara, porque a pesar de sus altibajos, la cantante es muy feliz y lo demuestra siempre en sus apariciones públicas. Esta imagen ha sido muy bien recibida por parte de sus seguidores, que no han dudado en comentar lo espectacular que está, y se han alegrado mucho de volver a ver una imagen actual de su artista favorita. Y nosotros desde aquí te decimos: ¡estás espectacular, Amaia!

La carta de 'despedida' de Amaia Montero

"No... realmente no entiendes como me siento... No lo sabes... para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos... Sé que no lo hizo con mala intención pero probablemente el comentario que ha puesto es el último que yo hubiera escrito... Como he dicho... todo tiene un por qué... He sufrido muchísimo. Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer... Lo último que necesito es más presión... Sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí, lo tengo clarísimo, al igual que yo por vosotros y espero que lo tengáis clarísimo... Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco", escribió la cantante, arrepintiéndose despuñes y borrando el contenido de esta carta en la que explicaba el porqué de su retirada pública.