Un hostelero confiesa el secreto de muchos restaurantes para timarte con los refrescos: "Por diez céntimos"

"Vosotros pensáis que bebéis Coca-Cola auténtica", asegura un hostelero en un vídeo que se ha viralizado en redes sociales. En este vídeo, junto con su hijo y grabado desde la cocina de su establecimiento, ha explicado el secreto de muchos restaurantes, al menos en un pasado, según afirma el protagonista, para ganar mucho más dinero por los refrescos que se venden. "Si os digo que hay Coca-Cola por veinte céntimos, ¿os lo creéis?", ha preguntado.

Una mala práctica que estaría erradicada

"En algunos establecimientos se vendía, no creo que a día de hoy se vendan", asegura el hostelero que ha explicado cómo se timaba a muchos clientes para poder aumentar las ganancias con los refrescos. En el siguiente vídeo se puede ver la explicación al completo:





"Coca-Cola a veinte céntimos que se la vienen a vender personas que no son de la casa", continuaba el hostelero con su explicación. "¿Cómo es posible que te valga menos una Coca-Cola que lo que te sirve la propia casa? Te explicaré cómo", ha querido continuar en un vídeo en el que, con pelos y señales ha querido explicar cómo se organizaría esta mala práctica.

Su hijo, presenta durante la grabación, ha querido salir en rescate de su padre, para evitar que se malinterprete la intención con la qu ehan grabado el vídeo: "Papa, tú has dejado claro que todo esto es por interés divulgativo y que no se debe hacer en casa bajo ningún concepto", algo que el mismo hostelero ha confirmado: "Bajo ningún concepto, ¿eso ha quedado claro, no?", dicho lo cual, ha procedido con la explicación.

La botella que se rellena de otra botella

Al final se trata de una estafa para los clientes y para la propia marca de refrescos que se organiza de forma sencilla: "Chavales, aquí tengo la Coca-Cola. Cojo la Coca-Cola. Esto lo hacen, o lo hacíamos, vamos. Ahora ya no hay ni trampa ni cartón", se ha justificado. "Ahora está encima de todo esto la Guardia Civil, Hacienda...", ha querido enumerar para tratar de tranquilizar a quienes estén viendo del vídeo.

"Esto se hacía en su momento, ahora ya no", tras lo que ha continuado por decir: "Esta botella de Coca-Cola que acabo de comprar, me vale un euro", ha asegurado señalando la típica botella del conocido refresco de dos litros que se vende en grandes superficies y demás establecimientos.

"Una Coca-Cola de estas [las pequeñas] me valen, ochenta céntimos", ha señalado. "De esa botella", es decir, de la grande, "saco diez", es decir, de las pequeñas. "O sea, que de cada Coca-Cola me sale a mí a diez céntimos", ha explicado sobre este secreto que otros tantos restauradores habrán puesto en práctica.

"Y tú dices, pues sí, muy bien, ¿y qué haces, la sirves así?", sin la chapa de cierre de la botella. "No, no, no. Es tan fácil, hay un portacoronas. Un portacoronas es esto", ha enseñado a cámara con un objeto que le ayuda a volver a poner las chapas de cierre en las botellas, tras rellenarlas con un embudo. "Ya está, vamos a poner una coronita, ¿la véis aquí? Fijarse qué fácil, Coca-Cola auténtica, diez céntimos", ha sentenciado.