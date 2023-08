El truco del céntimo: el método infalible para ahorrar más de 650 euros al año

Sin duda, este verano está siendo más caro que otros años. España está atravesando un proceso de inflaciónque está batiendo récords que no se veían desde hace 30 años. En estas fechas, esto no solo afecta a la cesta de la compra, sino también en las vacaciones, ya que cada vez nos tenemos que rascar más el bolsillo para disfrutar de unos días en la playa o la montaña.

La mayor parte de las familias españolas se han visto sacudidas por la crisis provocada por la pandemia y esta situación de inflación ha agravado sus problemas. Algunas economías domésticas están haciendo auténticos malabares para llegar a fin de mes y el ahorro se ha convertido en el principal recurso de los hogares para salir adelante en estas circunstancias.

Todos hemos intentado alguna vez ahorrar, pero en muchos casos resulta difícil. Las estrategias son múltiples, pero la fuerza de voluntad y gastar con cabeza son los dos principales problemas del ahorrador. Además, en muchas ocasiones los objetivos no son realistas debido a que las cantidades se alejan de lo que realmente la persona puede guardar. Por este motivo, puedes poner en práctica un truco realista y el más efectivo a la hora de conseguir tus objetivos para afrontar la vuelta de las vacaciones con un poquito más de dinero en la hucha.





El truco del céntimo

Este método se denomina el truco del céntimo y con él conseguirás ahorrar un total de 650 euros en un año. Para poner en práctica este método necesitarás tan solo una hucha en la que almacenar el dinero y empezar metiendo en esta el primer céntimo. Cada día se va sumando un céntimo a la cantidad a ahorrar: el segundo día dos, el tercero tres y así hasta que el 31 de diciembre si empiezas el 1 de enero tengas que guardar 3,65 euros.

Como puedes ver, las cantidades son accesibles para la mayor parte de las familias. El primer mes verás que no has acumulado mucho dinero, tan solo 4,96 euros, pero no te preocupes. Con el paso de los días se va aumentando la cifra -no superando nunca los pocos euros- y en febrero ya habrá aumentado tu ahorro hasta los 13 euros. Así irá creciendo el dinero que recolectes hasta que en el último mes ahorres un total de 109 euros. En este momento, la hucha en la que has almacenado todo el dinero tendrá un total de 667,95 euros si se ha cumplido con el reto todos los días y solo habrás tenido que guardar en la mayoría de días los molestos céntimos que sobran de las compras y que muchas veces no sabes qué quieres hacer con ellos.

Este truco se puede hacer también a la inversa. Muchas personas preferirán afrontar la peor parte del truco en el primer mes, empezando por el día que más debes poner en la hucha e ir bajando para hacer más llevadero el final del reto y solo tener que poner un céntimo el 31 de diciembre. Cada uno puede adaptar el reto como le sea más fácil, pero lo importante es la constancia y cumplir todos los días con la tarea.

Otro truco que te permitirá ahorrar a la hora de hacer la compra

El precio de la cesta de la compra ha crecido significativamente en los últimos dos años y, aunque parece que con el dato adelantado del IPC de julio la inflación ha moderado su crecimiento, hay que seguir al tanto de todo lo que pueda pasar. Se trata de un tema que afecta de forma directa al bolsillo de todos los españoles y que genera preocupación, sobre todo, por los productos básicos. Precisamente por eso, es muy importante conocer todos los trucos que nos pueden ayudar a ahorrar unos euros extras. Aquí tienes el audio en el que la experta en economía doméstica Pilar Amela desvela un truco infalible para ahorrar.

Audio

Cada maestrillo tiene su librillo y cada español tiene sus propios trucos de ahorro. Desde establecer un presupuesto límite a la hora de hacer la compra, hasta ir al supermercado justo después de comer para eliminar la sensación de hambre y no comprar ningún producto de manera impulsiva, o incluso dejar a los niños en casa para no acabar comprando cosas innecesarias.