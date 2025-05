Minguella revela qué le diría a Mendes en la renovación de Lamine Yamal si fuera el Barça: "Si no eres tajante"

Publicado el 22 may 2025, 17:32

El futuro de Lamine Yamal sigue siendo uno de los temas más delicados en los despachos del FC Barcelona. Con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2026, la joven joya azulgrana y su entorno llevan meses negociando una ampliación que reconozca su creciente importancia en el equipo. Sin embargo, la operación se ha estancado por una exigencia clara del agente del jugador, Jorge Mendes: que el canterano sea el futbolista mejor pagado de la plantilla.

Esta pretensión ha hecho saltar las alarmas dentro del club. Y en ese contexto, Josep María Minguella, histórico asesor y experto en el mercado de fichajes, dejó muy clara su postura en una intervención reciente en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. Cuando el periodista le preguntó cómo gestionaría él la renovación del extremo, Minguella fue tajante: "Yo a Lamine Yamal le daría un fijo alto y una cantidad por partidos. Tiene que tener objetivos a conseguir, porque es muy joven". Y añadió con crudeza: "Si el que negocia al otro lado se baja los pantalones, entonces no negocia y que se vaya al cine".

El Barça, en un equilibrio delicado

La renovación de Lamine Yamal no es solo una cuestión deportiva, sino también económica. Según informó Esports COPE, el entorno del futbolista cree que su rendimiento justifica que se sitúe en lo más alto del escalafón salarial. Pero el problema es que los sueldos actuales de Frenkie de Jong y Robert Lewandowski, que rondan entre los 22 y 28 millones de euros brutos, no pueden volver a repetirse. Así lo entiende el Barça, que considera que esos contratos, heredados de una etapa anterior, pusieron en riesgo la viabilidad económica del club.

Alamy Stock Photo Lamine Yamal del FC Barcelona con una bandera durante el partido de La Liga EA Sports entre el FC Barcelona y el Villarreal CF disputado en el Estadio Lluis Companys el 18 de mayo de 2025 en Barcelona.

"Sentarse y decir que sí a todo es llevar al club a la ruina", alertó Minguella durante el programa. "Si ahora no eres tajante, no con este chico, sino con todos, no saldrás del pozo. Y llegará un momento que tendrás problemas muy graves".

Esa línea es la que también respaldaron otros tertulianos del espacio, como Santi Cañizares, quien recordó que "el club debe estar por encima de cualquier jugador". Aunque reconoció que Lamine "seguramente va a ser el mejor jugador del mundo", también pidió cautela: "Tiene que entender la posición del club, cobrar un buen contrato, pero no dejarse llevar por los cantos de sirena que le puede decir su agente sobre otros clubes".

La estrategia del Barça: paciencia

El plan del Barça pasa por esperar a que finalicen los contratos de Lewandowski y De Jong, ambos también hasta 2026, para evitar disparar la masa salarial. En ese momento, y si Lamine Yamal mantiene su progresión, podría convertirse en el jugador mejor pagado de la plantilla. Mientras tanto, desde el club se trabaja para reconocerle su valor sin poner en riesgo el equilibrio financiero.

Alamy Stock Photo Lamine Yamal del Barcelona con los jugadores del Barcelona celebran el primer lugar en el campeonato español de La Liga 2024-25 con el trofeo durante el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estadi Olimpic Lluis Companys el 18 de mayo de 2025 en Barcelona.

Según fuentes próximas al club, Lamine es considerado el mejor jugador ofensivo actual del equipo y una figura fundamental para el presente y el futuro, tanto en el campo como en el ámbito comercial. Su imagen ya es clave en las campañas publicitarias y se le quiere como referente visible de la marca Barça en los próximos años.

Pero la advertencia de Minguella resuena con fuerza: "El día que el Barça dé los números, cerrarán todas las puertas en Barcelona". Por eso, su consejo al club es claro: firmeza en las negociaciones, aunque sea con una de sus perlas más valiosas. Porque si bien el talento es incuestionable, repetir errores del pasado podría ser letal.