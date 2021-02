La hija de Roberto Leal desvela el gran secreto del presentador de 'Pasapalabra': "LEO"

Roberto Leal vive uno de los momentos profesionales más dulces de su carrera. El presentador andaluz triunfa cada día al frente de "Pasapalabra" con audiencias millonarias. Las últimas emisiones del famoso concurso han rozado los cuatro millones de seguidores, todo un hito para el veterano concurso.

Pero además de triunfar cada tarde en Antena 3, Christian Gálvez también disfruta de un gran momento a nivel personal. Y ha sido su hija Lola la encargada de desvelar el gran secreto de su madre y de su padre: el nombre del segundo hijo que esperan.

Lola, que crece sana y feliz, es una niña muy extrovertida y ha heredado en sentido de humor de su padre. Pronto será hermana mayor y es algo en lo que la pareja ya está trabajando para que no surjan ''los celillos'' normales con la llegada del nuevo miembro.

Lo que está claro es que la casa de Roberto Leal se va a multiplicar de amor y alegría con la llegada de Leo. Hasta ahora Lola ha acaparado todas sus atenciones y gracias a los vídeos que comparte de la pequeña hemos podido comprobar que es de lo más divertida y con una personalidad muy fuerte a pesar de su corta edad.

El sentido del humor de Lola con 3 años

''Pues ya estaría, Lola. Ganas de verte la cara, Leo. #LolaLeoyPepa #familia''. Con estas palabras, Leal ha compartido uno de los vídeos más emocionantes seguramente de su vida. En él, ''su pequeña Lola'' va formando el nombre del bebé que viene en camino. Y es que, tanto el presentador como su mujer Sara están en un momento de lo más dulce personalmente, ya que logran su sueño: tener a la parejita.

Pero no es el primer vídeo divertido de Lola. Hace solo unas semanas, la pequeña protagonizaba uno de los vídeos más divertidos que se recuerdan en Instagram entre los hijos de los famosos. Ya habla con su media lengua y tiene unas ocurrencias que hacen que su padre esté desternillado constantemente. Como contamos, uno de los episodios más recientes que ha vivido fue tan divertido, que Roberto no dudó en compartirlo en redes sociales y el vídeo se viralizó en cuestión de horas. Los niños no dejan de sorprender e ilusionar a su paso allá por donde van. En esta ocasión el presentador quiso mostrar la discusión interna que tenía con la ''polísía'' por una ''loca'' (roca) que se había puesto en su camino. El vídeo no tiene desperdicio.

La familia crece

No cabe duda que la familia está en un momento único. Y es que, aunque Leal perdió a su padre a finales de 2019, durante este tiempo el amor de los suyos y sus chicas han sido una auténtica cura. Además pronto darán la bienvenida a su bebé, que ya conocemos que se llamará Leo Leal Rubio.

Hace solo unas semanas pudimos ver la tripita de Rubio, que ha llevado con discreción la gestación y vivido en la intimidad. La periodista quiso compartir con todos antes de cerrar el 2020 una imagen preciosa que contagia felicidad y refleja el gran momento que vive junto a su familia. “Ahora sí, primeros besos retratados”, escribía junto la foto en el que su hija Lola de tres años mientras le da un besito a la barriguita.

