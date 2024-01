Hacienda no me ha pagado la devolución de la declaración de la Renta 2023: qué hacer si soy uno de los 375.673

El plazo legal para que la Agencia Tributaria haga efectivas las devoluciones terminó el 31 de diciembre, pero a estas alturas no ha cumplido con 375.000 contribuyentes. Según los datos de la propia Agencia Tributaria, se han hecho efectivas 14,69 millones de devoluciones por un total de 11.200 millones de euros. Susana Moneo te cuenta qué hacer si eres un afectado.

La ley del IRPFestablece que se debe practicar, "si procede, la liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración". Y en el caso de que esta haya sido presentada fuera de plazo, estos seis meses se "computarán desde la fecha de su presentación".

Si el último día para presentar la declaración fue el 30 de junio, el plazo legal terminó el 31 de diciembre. En esa fecha quedaban 375.673 personas pendientes de cobrar. El retraso puede deberse simplemente a una saturación en la gestión, pero también porque nos estén investigando o ya se hayan detectado datos incorrectos o incompletos.

Interior de las oficinas de la Administración de la Agencia Tributaria de Madrid-Guzmán el Bueno, a 25 de mayo de 2023, en Madrid (España). Los contribuyentes podrán empezar a solicitar desde hoy, 25 de mayo, su cita previa para la atención presencial de la declaración de la Renta correspondiente al año 2022, aunque será el día 1 de junio cuando la Agencia Tributaria comenzará a asistir a los ciudadanos en sus oficinas para la confección y presentación de los documentos. El plazo de presentación de declaraciones finalizará el 30 de junio y las solicitudes de cita previa, tanto para la atención telefónica como presencial, finalizará el 29 de junio. En total, la Agencia Tributaria prevé ingresar 16.448 millones de euros, un 5,6% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver caerá un 2,4%, hasta los 9.946 millones.

Puede haber datos erróneos, ingresos que no se correspondan con los que maneja Hacienda o gastos que no se hayan reflejado. En el caso de los autónomos, la Agencia Tributaria suele ser especialmente minuciosa, analizando posibles irregularidades y realizando comprobaciones cuando los gastos no se correspondan con la actividad profesional correspondiente.

Qué hacer si te afecta

Sea como fuere, para comprobar el estado de nuestras cuentas con el fisco, Aitor Fernández, experto fiscal de Tax Down, aconseja entrar en la página web de la Agencia Tributaria, en el apartado Renta 2022, al que se puede acceder mediante certificado electrónico, a través de nuestra Clave PIN o con el número de referencia de nuestro borrador.

Podemos encontrarnos con tres mensajes diferentes. "Su declaración se está tramitando", lo que significa que han recibido la declaración, pero no se ha iniciado la revisión. "Su declaración está siendo comprobada", es que está estudiando que los números y datos aportados sean correctos.

"Su declaración ha sido tramitada por los órganos de gestión", es cuando Hacienda ya ha terminado la revisión y solo queda dar la orden para ingresar la devolución en la cuenta bancaria del contribuyente. Si no hay ninguna incidencia, solo queda esperar.

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2022, en la Administración de Hacienda de Montalbán, a 1 de junio de 2023, en Madrid (España). Desde hoy la Agencia Tributaria asiste a los ciudadanos en sus oficinas para la confección y presentación de los documentos. El plazo de presentación de declaraciones finaliza el 30 de junio y las solicitudes de cita previa, tanto para la atención telefónica como presencial, finaliza el 29 de junio. En total, la Agencia Tributaria prevé ingresar 16.448 millones de euros, un 5,6% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver caerá un 2,4%, hasta los 9.946 millones.

En el caso de que veamos que estamos en proceso de revisión sin ninguna comunicación oficial, "debemos comunicarnos con la Agencia Tributaria, bien de manera presencial, pidiendo cita para preguntar directamente qué ha pasado o presentar un escrito indicando que no se nos ha devuelto el dinero, que no se nos ha notificado nada, no entendemos este retraso y solicitamos información".

Hacienda debe pagar intereses de demora

Lo dice la Ley: "Transcurrido el plazo establecido sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa no imputable al contribuyente, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora". Es un 4,06 por ciento, pero no nos llevemos a engaño, la cantidad puede ser ínfima, mucho menos interesante de lo que pudiéramos pensar.

"Si nos hicieran ahora la devolución tendríamos que prorratearlo en 17 días, las cantidades van a ser pequeñas", señala Aitor Fernández a COPE, "si son por ejemplo 100 euros nos tendrían que pagar 4 euros hasta el 31 de diciembre, pero debemos dividirlos entre los 365 días del año y multiplicar por 17".

Más cara sale, sin embargo, la multa si Hacienda detecta alguna irregularidad. Las sanciones son del 50% del dinero que hemos dejado de pagar si la cantidad es menor a 3.000 euros y puede llegar la multa hasta el 150% de lo defraudado.