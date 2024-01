El recurso de un gallego que puede cambiar las multas de Hacienda: así se ha librado de pagar 73.000 euros

El recurso de un hombre a la Agencia Tributaria puede cambiar radicalmente cómo funcionan las multas que impone Hacienda a cuenta de la declaración de la renta de cada contribuyente. Un caso que contaba el periodista Juan Fernández-Miranda en La Linterna y que ha terminado por librarle a este gallego de tener que abonar una sanción de hasta 73.000 euros.

Y es que, como recoge Libre Mercado, según los registros del pasado año 2022, la recaudación del fisco por sanciones a consecuencia de las declaraciones ha aumentado en 7.000 millones de euros respecto al ejercicio anterior hasta llegar a un total de 30.000 millones. Estas multas, explica Fernández-Miranda, se deben al concepto de mala fe.









“Hay pocas cosas más tenebrosas que abrir el buzón y ver una carta de Hacienda. ¿Sabes por qué? Porque en la inmensa mayoría de los casos es una mala noticia, y te va a tocar pagar”, comenzaba su sección diaria de la posdata el periodista de ABC. “¿Y sabes por qué pasa esto? Porque para Hacienda los ciudadanos somos presuntos culpables, y no es una forma de hablar. Hasta ahora, si un ciudadano cualquiera cometía un error en su declaración Hacienda, no sólo le obligaba a pagar lo que realmente tocaba, si no que le imponía una multa por 'mala fe', así de sencillo”, añadía el colaborador de La Linterna. “Hacienda no contempla que te hayas podido equivocar”.





El recurso que puede cambiar la multas de Hacienda



Así, la cantidad a pagar por el contribuyente ya no sólo es lo que debe si no un 'extra', algo a que los supuestos grandes defraudadores, como deportistas, cantantes o sencillamente personas acaudaladas, alargan en procesos judiciales hasta salir victoriosos, derrotadas, o con un acuerdo mediante. No obstante, la mayoría de españoles que tributan sus nóminas, por lo que aceptan la sanción y pagan la multa. Al menos hasta ahora.









“La novedad es que un ciudadano anónimo ha decidido recurrir una de esas multas argumentando que no siempre se hace de mala fe, si no que puede ser fruto de un error”, explica Fernández-Miranda a Expósito. Concretamente, la sanción obedece a las declaraciones de los años 2014, 2015 y 2016. El hombre debía haber ingresado en las arcas de la Agencia Tributaria un total de 184.000 euros lo que le valió, además, una multa de 73.000 euros.

Pues el Tribunal Superior de Justicia de Galicia le ha dado la razón y le ha dicho a Hacienda que, para imponer multas, tiene que probar la intención de defraudar del contribuyente. “¿Sabes cómo se llama esto? Derecho al error. Es más, se llama presunción de inocencia”, subraya el periodista. “Me vas a perdonar, pero hay pocos pequeños placeres en la vida tan gratificantes como ganarle un pulso a Hacienda. Así que todos en pie, ese ciudadano merece un reconocimiento, tenemos un nuevo héroes entre nosotros”, concluye Fernández-Miranda.









La multa de Hacienda por recibir una transferencia de un familiar



Pero con Hacienda no sólo debes preocuparte a la hora de hacer la declaración de la renta, si no que las sanciones pueden llegar también de la mano de una simple transferencia. El dinero que puedes enviar a través de tu banco está en torno a 15.000 euros para transferencias inmediatas, aunque eso va a depender de cada entidad. El otro límite de dinero a partir del cuál el banco informa a Hacienda para que investigue esa transacción, si lo ve oportuno, se sitúa en las operaciones de más de 10.000 euros. También debes tener en cuenta que Hacienda puede investigar cualquier movimiento en el banco de 3.000 euros en efectivo. Así como los pagos que realices en el banco con billetes de 500 euros.

La otra fórmula es utilizar aplicaciones de intercambio monetario. Bizum solo permite enviar en una operación un máximo de 1.000 euros, aunque los bancos suelen limitarlo a 500. Además, no puedes enviar ni recibir más de 2.000 al día y 5.000 al mes. En PayPal el límite por cada transferencia es de 8.000 euros, tanto a la hora de enviar dinero como de recibirlo. Ambas son las más utilizadas hoy en día y seguro que durante las navidades van a tener mucho trabajo.

A la hora de hacer una transferencia de más de 10.000 euros no vas a tener que hacer nada especial, solo debes saber que revisarán tu transferencia en busca de algún incumplimiento por la ley. Eso sí, si eres el que los recibe, lo vas a tener que declarar en tu declaración de la Renta. Si se trata de un préstamo, no obstante, este no deberá superar los 6.000 euros o de lo contrario se tendrá que notificar a la Agencia Tributaria. Si te excedes en los ingresos en cuenta, la Agencia Tributaria puede sancionarte con una multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción.