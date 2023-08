La Guardia Civil alerta de la técnica de los ladrones en verano: el gesto que debe hacerte sospechar

La Guardia Civil frecuentemente utiliza las redes sociales para lanzar campañas de concienciación ciudadana acerca de temas diversos como información, sucesos, y sobre todo, de prevención.

Así ha sido uno de sus últimos mensajes en plataformas sociales, en los que han publicado una serie de "consejos para un turismo seguro". Entre ellos, destaca el hecho de desconfiar de 'ayudas' que nos puedan ofrecer. Muchos delincuentes de este tipo hacen creer a la víctima que tienen una mancha en la ropa o algo por el estilo, y aprovechan el momento de confusión para realizar el robo.

Otro consejo que nos piden es "no transitar por lugares solitarios o poco alumbrados". Si viajamos en coche, además, y vamos a estacionarlo, recomiendan no dejar "objetos de valor o llamativos a la vista". Entre otros, alertan y avisan de no intervenir, en la calle, en juegos de azar ni aceptar “gangas”, ya que suelen ser "argucias" que de las que se sirven los delincuentes para robarnos.

La Guardia Civil desarticula una trama de artículos falsificados

En cuanto a lo que se refiere a organizaciones criminales, la Guardia Civil juega un papel importantísimo para desarticular e intervenir en la disolución de estos grupos de delincuentes. La última gran operación, la Vectigalia, tuvo lugar en Valladolid y Bizkaia simultáneamente y contó en total con más de 10 detenidos.

En el operativo puesto en marcha, el pasado día 19 de julio, guardias civiles de las Patrullas Fiscales y de Fronteras de Bizkaia, intervinieron más de 14.000 artículos falsificados en Valladolid y Bizkaia, culminando con la detención de 8 personas en la provincia castellanoleonesa, mientras que en Bizkaia se investigaban a otras cinco personas. En el siguiente vídeo puedes ver la detención de los criminales.

Vídeo





Herrera entrevista al guardia civil que rescató al bebé en Ceuta

Hay ocasiones en las que los miembros de la Guardia Civil se convierten en 'héroes anónimos'. Es el caso de Juan Francisco, un buzo de la Guardia Civil que se hizo conocido tras la fotografía de él salvando a un bebe de pocas semanas. Una imagen que conciencia sobre la labor de todos los equipos especiales que ayudan en la crisis migratoria de Ceuta.

Tras este hecho, Carlos Herrera tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Durante la charla en 'Herrera en COPE', el miembro del cuerpo se mostraba "nervioso" y narraba cómo se llevó a cabo el complicado rescate. "Estábamos muy atentos, sobre todo a las personas más vulnerables, había muchos padres y madres con hijos. Cada vez que veíamos a alguien con un niño nos íbamos hacia ellos", narraba.

Puedes escuchar la entrevista completa en el siguiente vídeo.