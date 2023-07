Un dermatólogo advierte sobre las consecuencias de ponerse ropa interior debajo del bañador

Las redes sociales tienen su cara positiva y negativa. En este caso, hablamos de un vídeo que se ha hecho muy viral en TikTok y que tiene una función educativa. Lo protagoniza Jorge Ángel, un experto que ha explicado en la red social anteriormente mencionada por qué no es recomendable usar ropa interior debajo de un bañador.

Dicen los que siguen esta moda de llevar calzoncillo bajo el traje de baño, que les molesta la braguilla, que les roza, y que por eso utilizan ropa interior. Ojo no es nuevo. Ya el año pasado se habló de esto. Pero lejos de rectificar, la moda crece. Y empieza a ser un problema.

El dermatólogo del Hospital HLA La Vega de Murcia, doctor Víctor Joaquín Ammar, explica en 'Herrera en COPE' que "desconocía la moda". "Pero tampoco eso hace que parezca una infección de un día a otro", comenta. Aunque explica que por un solo baño no se coge una infección de hongos. "Lo importante es secarse después", añade. Descubre más detalles en el audio que tienes aquí.

Audio



De hecho, a raíz de esto viene una de las consultas más frecuentes en dermatología, si es recomendable ponernos crema en los pliegues que tiene la piel. Estos pliegues están en zonas donde "la piel almacena un poquito de humedad y no deja transpirar", agrega Ammar. Esto hace que sea muy importante mantener estas zonas secas.

El problema es la humedad

En la piel cohabitan una gran cantidad de microorganismos, como bacterias u hongos. El doctor Ammar comenta que estos microorganismos "aprovechan esas condiciones de humedad (...) para proliferar", lo que puede provocar una infección. En el caso de los hongos, más que tratarlos, lo que hay que hacer es controlar los factores que han llevado a que se multipliquen. No te pierdas más en el audio que tienes disponible a continuación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio



Otra de las consultas más frecuentes que ven los dermatólogos después del verano es la aparición de unas manchas blancas redondeadas en la zona del tronco. "No es algo que sea alarmante. Es consecuencia de no haberse secado muy bien a diario, no tener cuidado a la hora de mantener esas zonas secas", argumenta, el dermatólogo. Explica que "esas manchas aparecen cuando hay un sobre crecimiento de un hongo". Se trata de un hongo muy común, que todos tenemos en el cuerpo, pero que aprovecha las "condiciones de humedad para proliferar", agrega. Además, este hongo impide que la piel coja color.

¿Cómo debemos protegernos del sol?

Y seguimos hablando de salud. En este caso, centramos la atención en la piel. Existen varios tipos de cáncer de piel y entre ellos destacan los melanomas y los carcinomas cutáneos.

En ambos tipos, el principal factor de riesgo implicado en su aparición son las radiaciones solares que son capaces de producir mutaciones en el material genético (ADN) de las distintas células que componen la piel e impedir su reparación, iniciándose así el proceso de la carcinogénesis o formación de un cáncer. Tienes más datos en el siguiente vídeo. No te lo pierdas.