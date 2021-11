¿Preocupado por el gran apagón en España? Esto es lo que compran los más previsores

El gran apagón, desabastecimiento, colapso. Son términos a los que sorprendentemente nos estamos acostumbrando tras haber vivido, nada más y nada menos, que una pandemia mundial donde hasta cinco millones de seres humanos han muerto en todo el planeta. La situación parece de película de ciencia ficción, pero el aviso que se dio hace tan solo unos días desde el Ministerio de Defensa de Austria ha hecho saltar todas las alarmas. La energía y el abastecimiento, es decir, los pilares de nuestro sistema de consumo, podrían no estar tan garantizados como esperamos. Es por ello que ya hay quien, de forma previsora, trata de adelantarse a lo que pueda pasar.

¿Qué compro si hay un gran apagón en España? El kit de supervivencia

No se trata de ser alarmistas, ni tampoco de sembrar el miedo de un colapso inminente en la sociedad. Sin embargo, está claro que en los países del centro de Europa, mucho más dependientes energéticamente de países como Rusia, este tipo de medidas se toman muy en serio, hasta el punto que muchos de nuestros vecinos europeos tienen algún tipo de kit de supervivencia o conjunto de productos básicos por si se produjese alguna situación de corte energético o similar.

Afortunadamente, España es menos dependiente de la energía europea y tiene una relativa independencia, sin olvidar las conexiones con Francia o las, tan de actualidad, con Argelia. Aunque sea más complicado que se dé un apagón total o corte de energía en nuestro país, resulta evidente que de darse una situación parecida en los países de nuestro entorno, nosotros también podríamos sentir los efectos.

Dicho lo cual, hay quienes, en previsión de lo que pueda ocurrir en el continente europeo en lo relativo al abastecimiento de la energía que demandamos los ciudadanos cada vez más conectados, ya tienen auténticos kits de supervivencia que no te vendrán mal para sacarte de un buen apuro.

Una radio

Como no podría ser de otra forma, la radio se antoja como un elemento indispensable en un momento de extrema necesidad. Y es que de darse el temido apagón, ni televisiones ni ordenadores podrían durar más allá de lo que le permitiesen sus baterías. Las radios, que pueden funcionar con pilas se convertirían en una de las únicas vías para mantenerse informado y recibir los mensajes oficiales.





Pilas

Las pilas se convertirán en esta circunstancia del apagón en una fuente de energía totalmente fiable, tanto para encender radios como cualquier otro producto que requiere de energía para funcionar. Son transportables, asequibles y se conservan bien en lugares secos.





Una linterna

Si hablábamos de las pilas como un elemento fundamental, una linterna fiable es sin duda otro gran aliado en un gran apagón. Con duraciones prolongadas, las buenas linternas pueden ayudarnos a movernos en circunstancias de oscuridad, en la naturaleza e incluso por nuestra casa, donde no seríamos capaces de encender ninguna luz eléctrica





Cerillas

Al no tener fuentes de energía procedentes de la red eléctrica, es difícil hacerse a la idea de cómo pasar una noche fría durante un gran apagón. Las cerillas serán indispensables para poder encender pequeños fuegos controlados que nos ayuden desde iluminar a calentar comida que queramos comer caliente.





Botellas de agua

El ser humano necesita agua para vivir. Nuestro cuerpo en un altísimo porcentaje está formado por agua y es por ello por lo que una de las cosas que más vamos a necesitar si el acceso a tiendas o supermercados queda restringido es tener acceso a una fuente fiable de agua potable.





Alimentos no perecederos

En este campo entran una cantidad de alimentos considerable, desde arroz a legumbres pasando por comida enlatada. La incertidumbre será el sentimiento generalizado durante el apagón y lo lógico es poder acceder a comida que pueda durar el máximo de tiempo posible en almacenes, despensas o lugares preparados para ello.





Ropa de abrigo y mantas

No sabemos cuándo puede ocurrir un gran apagón, pero los expertos avisan que una de las causas de este puede ser un exceso de la demanda mezclado con una incapacidad de la oferta para satisfacerla. Los períodos más fríos son precisamente en los que la demanda eléctrica aumenta y en los que el sistema se encuentra más tensionado. Sin descartar que un gran apagón se dé en verano, no sería raro que este ocurriese en invierno, cuando más energía se consume durante el año y cuando más necesitamos mantener controlada la temperatura de nuestro cuerpo. Es por ello que tener mantas gruesas, de acampada y ropa de abrigo de confianza parece una opción más que razonable para nuestro kit de supervivencia.





Un teléfono móvil

¿Para qué voy a tener un móvil durante un apagón eléctrico? Es una pregunta lógica y coherente, pero quizá no haya que pensar en los teléfonos inteligentes a los que tan tontamente nos hemos acostumbrado. En una situación límite sería recomendable tener a mano un teléfono móvil sencillo, de los más antiguos y cuyas baterías sean capaces de durar varios días (eso existe). Hablamos de teléfonos sin Internet, que pueden llamar y mandar SMS, pero en los que no podemos jugar al Candy Crush o subir fotos a Instagram. No es algo que vaya a hacer falta si finalmente vivimos un gran apagón en España-