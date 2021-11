"Gran apagón" eléctrico: lo que tienes que tener en casa para hacerle frente

En la última escena de la película de culto, Rescate en Nueva York de John Carpenter, el protagonista acciona un dispositivo que acaba con la posibilidad de que la Humanidad pueda usar la electricidad y los aparatos electrónicos. Un planteamiento típico de cine apocalíptico y de ciencia ficción que, en estos tiempos que corren no es tan descabellado. Las materias primas y el precio de la energía no para de subir y la posibilidad de desabastecimiento y de largos y masivos apagones no suena tan descabellada









De hecho “la cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo", afirmó recientemente la ministra de Defensa de Austria, la conservadora Klaudia Tanner, que ha supervisado una serie de maniobras e iniciativas de concienciación sobre lo que asegura es "un peligro real, pero subestimado". Tras este anuncio no paran de publicares manuales de supervivencia, con más o menos sentido del humor, en las RSS cómo estos de youtube









QUÉ TIENE QUE TENER UN KIT DE SUPERVIVIENCIA

Los expertos en supervivencia aconsejan tener disponible agua potable para varios días. Y recomiendan llenar bañeras, fregaderos y lavabos como depósitos de emergencia. Llenar la alacena de alimentos no perecederos. Tener a mano una buena provisión de velas y cajas de cerillas o mecheros. Un abrelatas. Un cuchillo multiusos. No olvidar un buen transistor, si es multibanda mejor que mejor, y las pilas necesarias. La radio es el mejor aliado para recibir noticias sobre la evolución de la situación. Tampoco sería superfluo sumar un par de linternas y un botiquín médico lo más completo posible

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









De hecho , desde fuentes militares, se recomienda, para hacer frente a este tipo de situaciones, tener en casa reservas suficientes al equivalente a dos semanas de cámping, así como pactar de forma previa con familiares y amigos un punto de encuentro y sentar las bases de una red de cooperación vecinal.

El teniente coronel del ejército austriáco Pierre Kugelweis recomendaba, por ejemplo, contar con alimentos que sean muy duraderos, como pasta y arroz, así como conservas, dos litros de agua por persona y día, velas, linternas, un hornillo portátil de gas, dinero en efectivo y una radio que funcione con baterías.