Gloria Serra señala el complemento ‘infiltrado’ de la mujer viral de la rave de Llinars: “Tres cifras”

La 'rave' ilegal que comenzó a celebrarse la tarde de Nochevieja en una nave abandonada de Llinars, Barcelona, y que ha durado más de 40 horas, ha sido desalojada este sábado por los Mossos D'Esquadra. El desalojo se ha desarrollado con incidentes, resistencia y desobediencia por parte de los organizadores y los asistentes.

Cuando los agentes han entrado a la nave para pedir a los asistentes que se marcharan con las correspondientes sanciones, ha habido quienes se oponían y rebatían la orden policial. Una mujer semidesnuda se dirigía a los agentes visiblemente alterada para defender su "derecho" a estar en la fiesta ilegal.

-FOTODELDÍA- GRAF4247. LLINARS DEL VALLÈS (BARCELONA), 02/01/2021.- La policía regional de Cataluña (noreste de España) desaloja este sábado una macrofiesta ilegal en una nave industrial abandonada de Llinars del Vallès en la provincia de Barcelona. La fiesta comenzó la noche de fin de año y congregaba a más de 200 personas de varios países europeos violando las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus. EFE/ Alejandro GarcíaAlejandro García

"Estamos con la familia, escuchando música. Tenemos todo el derecho. No somos criminales, no tenemos armas, no hay pelea", alegaba a los agentes cuando se disponían a desalojar la nave. "¿No me escucha? ¿No me escucha?", gritaba con tono desafiante.

TRES CIFRAS

La periodista de LaSexta Glòria Serra, presentadora de ‘Equipo de investigación’, ha apreciado un detalle en la mujer que protestaba semidesnuda, pues lucía un Apple Watch, “un peluco de tres cifras...”, ha comentado en su cuenta de Twitter.

Bueno, y un peluco de tres cifras... https://t.co/PUZZ8xl9cj — Glòria Serra (@gloria_serra) January 2, 2021

“Y el smartwatch. De ahí te sale otro libro sobre la levedad de los tiempos. Ahí te lo dejo...”, le ha respondido a un comentario del periodista Pedro Vallín.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas y se investiga a otras cinco por ser los presuntos responsables de esta fiesta. Todas ellas podrían ser sancionadas con una multa de hasta 600.000 euros.