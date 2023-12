Se fríe un huevo para cenar, y por lo que se encuentra en él, acaba en el hospital: "Por las risas"

Seguro que alguna vez, cuando has abierto la nevera, has visto que alguno de los alimentos que tenías en ella no terminaban de estar bien. Es posible que algunos hayan cogido moho, otros que se hayan puesto rancios e, incluso, que se hayan agriado. Sea como sea, cualquier persona que ve esos alimentos, tiende a desecharlos y no comerlos, por si pueden entrañar algún peligro para la salud.

Sin embargo, hay otras personas que no tienen tanta conciencia del tema y se lo comen de igual manera. Es lo que le ha pasado a un usuario de TikTok, que explicaba en sus redes sociales que, "por las risas", había abierto un huevo que estaba cocinando y que tenía un color sospechoso. Una historia que ha recopilado en redes sociales el influencer Farmacéutico Fernández.

Resulta que este chico vio, mientras freía el huevo, que la clara del huevo no era transparente, como se puede presuponer de este tipo de alimentos, sino que era de un color rojo intenso. En lugar de preocuparse por la anormalidad de la situación, decidió comérselo "por las risas". Lo que no esperaba era la reacción que iba a tener: estaba infectado de pseudomonas, unas bacterias.

"¿Un huevo rojo? ¿Qué podría pasar? ¿Será que una bacteria lo ha podido contaminar? A cualquier otra persona le hubiera parecido lo más normal, que era una bacteria" decía el farmacéutico, que no daba crédito al pensar en por qué se viralizaban cada vez más este tipo de vídeos.

Hay algunas bacterias que son imprescindibles y que gracias a ellas todo en nuestro cuerpo puede funcionar de la mejor manera. Pero lo cierto es que no todas lo son. Y para combatir con ellas, muchas veces la fórmula son los antibióticos. ¿El problema? Que nuestro organismo crea resistencia a muchos de ellos. La propia OMS vaticina que para el 2050, ningún antibiótico actual, podrá funcionar.

El uso abusado y continuado de los antibióticos, puede ocasionar resistencia y dejar de ser eficaces. De hecho, hay bacterias que ya son resistentes. En estos casos los expertos apuntan a que lo mejor es el autoanálisis y evitar utilizar medicamentos que no necesitemos.

En ‘Herrera en COPE’ ha hablado con Antonio Cobos-Molinos, el coordinador del proyecto “MicroMundo” en los institutos Ángel Ganivet y Francisco Ayala de Granada. Se trata de una iniciativa en la que estudiantes de bachillerato han aprendido técnicas de aislamiento de microorganismos, de muestras del suelo que ellos mismo han recogido de distintos sitios de la ciudad y sus alrededores.

Cómo evitar la salmonelosis en casa

Los establecimientos públicos, restaurantes, bares, casas de comidas están obligados por ley a sustituir el huevo por ovoproductos pasteurizados para evitar brotes como el de Casa Dani.

Para la elaboración de salsas con huevo, la temperatura máxima para conservar esos alimentos ha de ser de 8 grados y deben consumirse en un plazo de 24 horas.

¿Pero qué precauciones debemos tomar en nuestra casa? La prevención siempre es clave y cuanto más precavidos seamos más apostamos por nuestra salud. Hay un gesto que salva vidas y solo nos requiere 15 segundos de nuestro tiempo.

Debemos lavarnos las manos con agua y jabón tras cambiar pañales, ir al baño, sonarnos la nariz, tocar animales o sacar la basura. Lavar las manos y, también, las frutas y verduras muy bien antes de comérnoslas.

Es recomendable mantener la temperatura del frigorífico por debajo de 4.4ºC y el congelador por debajo de -18ºC. Hay que cocinar muy bien carnes y pescados y no comer la yema de los huevos si no está cuajada.

Tan importante como lavarnos las manos, es fregar cuchillos, tablas de cortar y demás utensilios de cocina tras el contacto con alimentos crudos, sobre todo si es carne. Es mejor usar dos tablas de cortar, una para la carne cruda y otra para las frutas y los vegetales. Nunca hay que colocar alimentos cocidos en un plato sin lavar en el que antes tuvimos carne cruda. En la nevera, esa carne cruda de res, ave o el pescado lo debemos colocar apartado del resto de los alimentos.

Tampoco debemos descuidar el descongelado de alimentos, siempre es mejor pasar la comida del congelador a la parte alta del frigorífico y que se vaya descogelando poco a poco a hacerlo a temperatura ambiente, sobre todo en verano.