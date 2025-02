Los expertos advierten: si haces esto al dar tu DNI en hoteles y restaurantes, podrían robarte los datos

Si haces un poco de memoria, a pesar de que solo hayan pasado unos meses, seguro que recuerdas cómo fueron tus vacaciones de este verano. Sí, seguro que, a donde fuiste, tuviste que reservar con un mínimo de antelación.

A cualquier hotel que fueras, casa rural u otro tipo de alojamiento, o transporte, te pidieron una serie de datos que tuviste que rellenar. Normalmente, te pedirían el número del DNI, tu nombre completo, la fecha de nacimiento, la de expedición del documento y también tu dirección.

Todo muy medido hasta el momento, pero datos que, en principio, no vulneraban tu intimidad. Algo que ya no es así en España, pues desde el 2 de diciembre del 2024, hace dos meses, las normas sobre los datos en los establecimientos han cambiado por completo.

Mostrador de un hotel

Y es que, por una normativa del Gobierno, a partir de ahora tenemos que aportar muchos más datos personales que podrían estar fuera de nuestro derecho a la protección de nuestros datos.

En total son 18 nuevos datos lo que, en realidad, parece una especie de broma, porque hasta este momento, no sabemos qué más les faltaba por pedirnos. Sin embargo, siempre hay nuevos datos que te pueden pedir y reclamar.

Por ejemplo, tendremos que informar a los alojamientos de cuál es el parentesco que tenemos con la persona con la que nos alojamos, o el número de cuenta de nuestra tarjeta.

Claro, esto propicia que, a cada establecimiento que vamos, tenemos que dar los datos en alto, exponiéndonos a que se vulneren. Por eso, te damos algunas claves para evitar que eso pase y darlos de forma segura.

Cómo dar tu DNI de forma segura

Nuestro DNI es probablemente el documento que poseemos que más información dé sobre nosotros, por lo que resguardar su contenido es fundamental. Así pues, no debemos fiarnos de cada lugar que nos lo pida ni de darlo a viva voz.

Por eso, ya que es el documento que más dice de nosotros, lo suyo sería que no lo diéramos en alto en ningún lugar público que nos lo requieran. Por eso, los expertos aseguran que hay una forma para hacerlo de manera segura.

Consiste, básicamente, en hacer una copia del documento y no entregar el original. Es decir, si te piden una foto del DNI, en cualquier establecimiento, haz una copia y recalca que es un duplicado.

¿Y esto por qué? Pues básicamente porque si envías una foto de tu DNI original, pueden copiarlo y hacer como si fuera suyo, suplantando tu identidad. Sin embargo, si haces una copia, queda claro que se trata de un duplicado.

De hecho, la Guardia Civil alerta de no compartir una foto de tu DNI. Entre sus consejos está el de estos expertos, hacer una copia y que quede claro que lo es.

Para ello, aconsejan, hay que enviar una foto del DNI en blanco y negro, para que quede claro que se trata de una copia. También, pide que pixelemos los datos que no sean relevantes, como la fecha de expedición o la de validez.

Por último, te piden que cuando tengas que enviar una foto del DNI con estas indicaciones, añadas en la foto una frase con la razón por la que lo requieren.

¿es legal dar tantos datos?

Borja Adsuara es abogado experto en Derecho Digital y explicaba que este reglamento está planteado desde el 2021 y es algo en lo que nadie, ni siquiera los expertos, habían reparado. “Conforme profundizaba, no podía dar crédito, me salen 28 nuevos datos, se piden ahora 42, aunque no todos del viajero” decía.

Este experto explicaba que los nuevos datos tendrán que meterse en los ordenadores de forma manual, lo cual los hará todavía más vulnerables al estar en los ordenadores de estos lugares.

“La patronal dice que todos aquellos datos que no estén en documentos oficiales los pedirán e introducirán a mano, y se quejan del aumento de trabajo y cómo se alargará el proceso de inscripción en un hotel. Más allá de eso, no van a querer venir si les piden esos datos” decía.

Eso, por supuesto, hará que disminuya el turismo, porque los extranjeros no querrán aportar tantos datos. “Es un problema para el turismo, intimidad y ciberseguridad. Espero que reculen, hagan reducciones. No puede ser que algo tan grave se apruebe sin debate y con rango de reglamento y no de ley. Las agencias dicen que no nos van a mandar turistas si tendremos que meter todos esos datos” explicaba.

Además, como cuenta, vulnera el artículo 18 de la Constitución.