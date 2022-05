Nueva estafa: conseguir tu DNI a través de ofertas de empleo falsas

Cada vez está más extendido el uso de internet, las nuevas tecnologías o las herramientas digitales para todo en nuestra vida: hacer transacciones bancarias, comprar en un comercio online o apuntarnos a una oferta de trabajo. Todo debería ser seguro, pero no siempre es así.

Una vecina de Santiago denuncia haber sido víctima de una supuesta estafa. Nos cuenta su caso: buscaba un empleo y encontró una oferta a través de un buscador. Una empresa cuyo nombre le resultaba familiar necesitaba una cajera, reponedora en una tienda en Compostela. No lo dudó y se anotó. Pasados unos días, a través del email, esa misma firma le pedía una foto de su carné de identidad.

A esta vecina le extrañó y preguntó en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, según ella misma nos relata en el whatsapp de COPE Santiago (650 54 53 51): "Me preguntaron si el correo electrónico tenía fallos en la redacción y sí, alguno tenía, y ya en un segundo email aparecían caracteres cirílicos. Me quedé angustiada. La persona con la que hablé ya me dijo, casi en un 100% que esto era una estafa".

LA GUARDIA CIVIL NOS RECUERDA QUE NUNCA DEBEMOS ENVIAR A NADIE NUESTRO DNI

Por norma general no debemos facilitar nuestros datos personales a terceras personas. Es la recomendación que obtenemos de la Guardia Civil. El sargento Alberto González, jefe del equipo de asesoramiento, prevención y respuesta contra la ciberdelincuencia de la comandancia de la Guardia Civil de A Coruña nos explica que "es cierto que cuando estamos en una situación de búsqueda activa de empleo, ante la necesidad... podamos intentar hacer las cosas más rápido, pero nuestros datos personales debemos cuidarlos muchísimo".

¿Y SI NECESITAMOS MANDAR NUESTRO DNI? EL TRUCO: MARCARLO

El sargento nos recomienda que "en el caso de que consideremos que tenemos la necesidad de enviar nuestro DNI porque no vemos esa oferta como falsa, debemos incluir dentro de la fotografía un post it en el que ponga claramente la empresa la que se dirige, la empresa y el motivo, por ejemplo, oferta de trabajo". Insiste en que esto para la empresa debiera ser completamente válido y, siguiendo este paso, estamos "marcando" nuestros datos. "Cualquier entidad pública, cualquier entidad bancaria... no va a aceptar una fotografía con ese post it. Con esa medida de seguridad estamos evitando que se use nuestro DNI para otros motivos". Se trata de incluir esos datos dentro del DNI, no en un documento adjunto, sino encima del propio documento "para que quede claro quién es el destinatario".

¿QUÉ SE PUEDE HACER CON NUESTRO DNI?

El Sargento Alberto González nos explica que lo que buscan estos supuestos estafadores es información genérica, manejar nuestros datos porque esto es poder.

"Si facilitamos nuestro DNI, estamos facilitando una imagen, una cara, unos datos que, en muchas ocasiones son necesarios para abrir una cuenta o pedir un préstamo". Con esto se pueden crear cuentas bancarias usando nuestra identidad: "Se han dado casos de empresas con ofertas falsas de trabajo donde el captador pedía que la víctima se abriese una cuenta para recibir el dinero de la oferta de trabajo" en una cuenta bancaria que ellos mismos creaban, facilitando un enlace y luego pidiendo el código que le llega a la víctima a su móvil a través de SMS. Con esto se les da acceso a una estructura bancaria para usar en el blanqueo de dinero de otras estafas que ellos practican.

A las víctimas de estos casos se les denomina "muleros". Nos explican que hay dos tipos: los que acceden conscientemente, son mulas de dinero, reciben un importe por ese "trabajo" y los segundos que son los engañados.

El sargento Alberto González nos explica que no hay un perfil determinado para estos casos. Es verdad que la gente joven podría ser la más vulnerable por moverse más en las redes sociales y en las inscripciones telemáticas de las ofertas: "Sí es cierto que es algo habitual, a veces recaban datos sin haber un perjuicio para la víctima a corto plazo". Y es que esa información puede quedar almacenada y usarse varios meses después sin que a la persona usurpada le falte dinero, sino que su identidad se utilice para abrirse una cuenta meses después.

Audio El sargento Alberto González, jefe del equipo de asesoramiento, prevención y respuesta contra la ciberdelincuencia de la comandancia de la Guardia Civil de A Coruña en COPE Santiago