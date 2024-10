La norma que ha pasado desapercibida impuesta por el Gobierno y que afecta a nuestra intimidad: “De la época de Franco”

Si haces un poco de memoria, a pesar de que solo hayan pasado un par de meses, seguro que recuerdas cómo fueron tus vacaciones de este verano. Sí, seguro que, a donde fuiste, tuviste que reservar con un mínimo de antelación.

A cualquier hotel que fueras, casa rural u otro tipo de alojamiento, o transporte, te pidieron una serie de datos que tuviste que rellenar. Normalmente, te pedirían el número del DNI, tu nombre completo, la fecha de nacimiento, la de expedición del documento y también tu dirección.

Todo muy medido hasta el momento, pero datos que, en principio, no vulneraban tu intimidad. Algo que, a partir del 2 de diciembre de este año, va a cambiar por completo.

Y es que, por una normativa del Gobierno, a partir de ahora tendremos que aportar muchos más datos personales que podrían estar fuera de nuestro derecho a la protección de nuestros datos.

Los datos que a partir de ahora tendremos que dar

A partir del 2 de diciembre tendremos que dar hasta 18 nuevos datos. Parece de broma, porque uno, en este punto puede preguntarse: ¿cuáles nos faltan por dar?

Por ejemplo, tendremos que informar a los alojamientos de cuál es el parentesco que tenemos con la persona con la que nos alojamos, o el número de cuenta de nuestra tarjeta. Pero, ¿hasta qué punto es legal?

Borja Adsuara es abogado experto en Derecho Digital y explicaba que este reglamento está planteado desde el 2021 y es algo en lo que nadie, ni siquiera los expertos, habían reparado. “Conforme profundizaba, no podía dar crédito, me salen 28 nuevos datos, se piden ahora 42, aunque no todos del viajero” decía.

Hotel

“Viene de unos partes de la época de Franco, en vez de ir con la democracia limitando el control, se han ido aumentando los datos, además a la policía. ¿Para qué lo quiere?” se preguntaba.

“Lo del parentesco no es con todos los de la habitación, solo si hay menores de edad. El hecho de que quieran saber el número de la tarjeta, el IBAN de la cuenta corriente, esos datos lo único que puede ocurrir es que se acaben filtrando y acaben en malas manos y acaben más en ciberestafas” expresaba.

Y es que dice que, aportando todos estos datos, lo único que hará será aumentar las estafas.

Nuestros datos, en peligro

Este experto explicaba que los nuevos datos tendrán que meterse en los ordenadores de forma manual, lo cual los hará todavía más vulnerables al estar en los ordenadores de estos lugares.

“La patronal dice que todos aquellos datos que no estén en documentos oficiales los pedirán e introducirán a mano, y se quejan del aumento de trabajo y cómo se alargará el proceso de inscripción en un hotel. Más allá de eso, no van a querer venir si les piden esos datos” decía.

Eso, por supuesto, hará que disminuya el turismo, porque los extranjeros no querrán aportar tantos datos. “Es un problema para el turismo, intimidad y ciberseguridad. Espero que reculen, hagan reducciones. No puede ser que algo tan grave se apruebe sin debate y con rango de reglamento y no de ley. Las agencias dicen que no nos van a mandar turistas si tendremos que meter todos esos datos” explicaba.

Además, como cuenta, vulnera el artículo 18 de la Constitución.