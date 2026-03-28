Un experto en cerrajería advierte: "Es un mito lo de que sea mejor dejar la llave por dentro por la noche"

"Es un mito lo de que sea mejor dejar la llave por dentro por la noche"

Una de las costumbres más arraigadas para proteger el hogar durante la noche es dejar la llave puesta en la cerradura. Millones de personas realizan este gesto cada día convencidas de que levantan una barrera extra contra posibles intrusos. Sin embargo, los expertos en cerrajería advierten de que esta práctica no solo es inútil, sino que puede generar una falsa sensación de seguridad con consecuencias muy peligrosas.

Un especialista de Cerrajería Revilla ha desmontado recientemente este mito tan extendido. Lejos de aportar una protección adicional, mantener la llave en el interior de la puerta puede complicar situaciones de emergencia e incluso facilitar, dependiendo de la cerradura, la tarea a los ladrones más habilidosos.

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Un obstáculo en situaciones críticas

El principal riesgo de este hábito no tiene que ver con los robos, sino con la seguridad personal. En una situación de emergencia, como un incendio, una fuga de gas o una necesidad médica urgente, cada segundo es vital. Si los servicios de emergencia necesitan acceder a la vivienda y se encuentran con una llave bloqueando la cerradura desde dentro, su intervención puede retrasarse de forma crítica.

(fuente: Pixabay.com)

Esta situación es especialmente delicada si en la casa viven personas mayores o vulnerables. Un simple tropiezo o un problema de salud súbito podría convertirse en una tragedia si la ayuda no puede entrar con rapidez. El experto es claro al respecto: "una llave puesta siempre puede dificultar también la entrada a un servicio de emergencia".

En bombines de alta seguridad da absolutely igual"

La realidad de las cerraduras modernas

La creencia de que la llave interior bloquea el acceso desde fuera proviene de mecanismos antiguos. En las cerraduras modernas y, sobre todo, en los bombines de alta seguridad, esta práctica es completamente indiferente. Según el cerrajero, "en bombines de alta seguridad da absolutamente igual", ya que sus sistemas internos están diseñados para impedir la manipulación independientemente de si hay una llave dentro.

Getty Images/iStockphoto Cerrajero

De hecho, en algunos modelos de cerradura, forzar la entrada desde el exterior mientras la llave está puesta por dentro puede dañar el mecanismo de bloqueo. Esto no solo no impide el robo, sino que podría dejar la puerta inutilizable incluso para los propios residentes, generando un problema añadido.

Una segunda vuelta siempre va a aumentar la seguridad de una sola"

Alternativas que sí aumentan la protección

Frente a los falsos mitos, los profesionales insisten en medidas de probada eficacia. La primera y más básica es cerrar la puerta siempre con todas las vueltas posibles. El experto sentencia que "una segunda vuelta siempre va a aumentar la seguridad de una sola", un gesto simple que multiplica la resistencia de la cerradura.

Para quienes buscan una protección superior, la recomendación es invertir en soluciones reales. La instalación de puertas blindadas, cerrojos adicionales de calidad o, en viviendas de mayor tamaño como chalets, la implementación de sistemas de vigilancia, son las alternativas que verdaderamente aportan una barrera sólida y disuasoria frente a los intentos de robo.