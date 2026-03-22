Sergio, cerrajero: "Yo cuando tenía un restaurante, también puse muchos cafés a 1,50 euros pero la cerrajería es un negocio completamente distinto"

Quedarse olvidado las llaves dentro de casa es una de las situaciones más comunes y estresantes. En ese momento, la única solución es llamar de urgencia a un cerrajero, un servicio cuyo coste ha generado un amplio debate en los últimos años. Precisamente para arrojar luz sobre este tema, el cerrajero profesional Sergio Aguirre ha publicado un vídeo viral en sus redes sociales donde explica en detalle cuánto cobra por una intervención y por qué.

En el vídeo, Aguirre plantea un caso muy habitual: una apertura de puerta sencilla, sin necesidad de romper la cerradura, durante una tarde de domingo. El precio de este servicio, según sus tarifas, es de 150 euros. Esta cifra, que puede parecer elevada, es a menudo comparada por los clientes con otros servicios cotidianos, una comparación que, según el experto, no refleja la complejidad y las particularidades del oficio de la cerrajería.

Cargando…

La cerrajería es un negocio completamente distinto" Sergio Aguirre Cerrajero

Las claves de una tarifa de urgencia

El profesional explica que en el precio final influyen varios factores que a menudo pasan desapercibidos. En primer lugar, es el cerrajero quien se desplaza hasta el domicilio del cliente, asumiendo los costes y el tiempo que ello implica. Además, se trata de un servicio de urgencia que requiere disponibilidad 24 horas, cualquier día del año. "Yo cuando tenía un restaurante, también puse muchos cafés a 1,50 euros, pero es que la cerrajería es un negocio completamente distinto", explica Aguirre para ilustrar las diferencias.

Getty Images/iStockphoto Cerrajero

A esto se suma una de las variables más importantes: la responsabilidad. Durante la intervención, el cerrajero asume cualquier daño que pueda producirse en la puerta o en sus mecanismos. "Soy yo el que acude a tu domicilio, eres tú el que me llamas y además estás en una situación de urgencia. Yo te voy a abrir la puerta, pero asumiendo muchas responsabilidades que van implícitas en ese precio", aclara el profesional en su vídeo.

Asumiendo muchas responsabilidades que van implícitas en ese precio" Sergio Aguirre Cerrajero

El sueldo real de un cerrajero en España

Aunque una intervención de urgencia pueda tener un coste elevado, el salario medio de un cerrajero en España se sitúa en una horquilla de entre 17.000 y 20.000 euros brutos al año. Para los profesionales que están empezando en el oficio, esta cifra suele moverse en la parte baja, entre los 15.000 y los 17.000 euros anuales, dependiendo de la ciudad y la empresa para la que trabajen.

Sin embargo, los ingresos pueden aumentar considerablemente para los cerrajeros autónomos con experiencia y una cartera de clientes consolidada. En estos casos, y especialmente si se especializan en servicios urgentes durante noches, festivos o fines de semana, algunos profesionales pueden llegar a superar los 40.000 euros anuales. Esta especialización y disponibilidad es lo que justifica las tarifas más altas en momentos puntuales.

Cómo evitar el susto y el gasto

Más allá de los precios, los expertos ofrecen recomendaciones sencillas para evitar el disgusto de quedarse en la calle. Un truco eficaz es acostumbrarse a dejar las llaves siempre en un lugar fijo cerca de la entrada, como un cuenco o un colgador, para crear el hábito de cogerlas antes de salir. Otra opción es instalar cerraduras que requieren el uso de la llave para bloquearse desde fuera, impidiendo que la puerta se cierre de golpe.

Para quienes buscan una solución definitiva, las cerraduras inteligentes se han convertido en una alternativa cada vez más popular. Estos sistemas eliminan la necesidad de una llave física, permitiendo el acceso a través del teléfono móvil, un código numérico, una tarjeta o incluso la huella dactilar. Aunque suponen una inversión inicial mayor, ofrecen comodidad y un control de acceso remoto, ideal para hogares con varias personas o para conceder permisos temporales a visitas.