Un estudio señala la ciudad de España con los mejores churros y no es Madrid

Los churros, además de ser un clásico de las meriendas en España, se abre siempre a dos debates: el primero de ellos es el verdadero origen, qué país puede reivindicar ser el creador del postre; el segundo, cuál es la ciudad de España con la corona de ser los churreros por excelencia. Ahora, un nuevo estudio ha querido finiquitar el segundo debate con una lista de las ciudades del país más churreras o que, al menos, mejor lo preparan.

Y es que se trata de un plato relativamente sencillo de preparar. Hace sólo unos meses se hizo viral en redes sociales una receta utilizando únicamente cinco ingredientes: agua, harina, azúcar, aceite y sal. Así, explicaba que el proceso era, en orden, poner agua a calentar, calcular que la cantidad de harina sea la misma y echarla cuando comience a hervir el agua, añadiendo una cucharada de sal.

Después, retiramos del fuego, mezclamos, amasamos, echamos la masa a la churrera y le damos la forma que queramos antes de echarlo a la sartén.

La ciudad con los mejores churros

Así, un estudio de la central de búsqueda de alquileres vacacionales Holidu, Madrid no es la ciudad de España con mejores churros sino que, en realidad, es la segunda. Con cafeterías tan emblemáticas como Chocolaterías Valor o San Ginés, así como la combinación de un chocolate caliente y espeso con una masa bien frita, la capital es parada obligada para unos churros, sobre todo en invierno, aunque no es la mejor para el portal.

Ese honor se lo lleva Barcelona, donde algunos de sus locales más emblemáticos son las Churrerías Laietana y La Estrella. A Madrid le sigue en la lista Málaga, ciudad cálida pero con una forma muy especial de servir los churros: con un toque de azúcar. Completan el top 5 Granada y Valencia, ambas con un paisaje ideal para comer churros artesanos y de gran calidad.

De qué país son los churros

Respecto a su origen, aunque muchos piensen que pueden ser españoles o mexicanos, apuntan algunos historiadores que el origen podría radicar, en realidad, en China, y que fueron los portugueses, mercaderes habituales hace siglos entre el país asiático y la península ibérica, trajeron los conocidos youtiao.

Canva Youtiaos chinos

Y es que la cocinera Mandy Lee cuenta una anécdota en la capital española respecto al plato. "Llegué a Madrid y me comí una porra. Me sorprendió que el sabor era parecidísimo al de un youtiao". Pero, ¿qué es el youtiao? Se trata de un pan frito chino que, a diferencia de los churros, no lleva azúcar y se come de acompañamiento del arroz o con leche de soja.

No obstante, hay historiadores que descartan la teoría de que el plato vino de China. Michael Krondl, historiador gastronómico, lo rechaza: “Es bastante difícil que el churro venga de China", apunta, "sin embargo, la idea del buñuelo ya data de los árabes. Y, en cierta manera, el churro tal y como lo conocemos hoy no es tan diferente de una receta de buñuelos hechos de harina y agua que ya se encuentra en un libro de cocina romano del siglo I a.C. En la cuenca mediterránea este tipo de comidas han existido, básicamente, desde siempre”.