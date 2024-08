Qué país inventó realmente los churros, el plato típico de las ferias: no, no fue España ni tampoco México

Siempre suele ser tema de disputa nacional el origen de los alimentos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si le dicen a un italiano que la salsa carbonara en realidad no es italiana? Lo más probable es que la conversación acabase de forma poco calmada. Pero lo cierto es que hay historiadores que apuntan a que en realidad, aunque tuvo Italia como origen, fueron soldados estadounidenses los que reciclaron sus ingredientes de huevo, queso y bacon que empleaban para el desayuno para improvisar una salsa para la pasta durante la Segunda Guerra Mundial.









Así, algo similar ocurre con los churros. Tentempié o desayuno típico de Año Nuevo, pero también válido para cualquier momento del año, son un clásico de la cocina española. No obstante, aunque la combinación de chocolate con churros la tengamos presente como muy española, lo cierto es que es un plato bien conocida fuera de nuestras fronteras. De hecho, no es extraño verlos en la mayoría de parques de atracciones a lo largo y ancho del mundo, y es precisamente porque es costumbre comerlos en México.

Pero, ¿de dónde son realmente? ¿Mexicanos o españoles? Los historiadores apuntan a un país muy diferentes.





De dónde son realmente los 'churros'



Cocinado con los ingredientes de harina, agua, aceite, sal y azúcar y, si se le añade harina, puede pasar de churro a porra, más inflada y con más consistencia. Aunque parece una receta fácil, no muchos se atreven a hacerlos en casa y, mucho menos en otros países, por lo que la tradición mexicana y española es importante. Pero apuntan algunos historiadores que el origen podría radicar, en realidad, en China, y que fueron los portugueses, mercaderes habituales hace siglos entre el país asiático y la península ibérica, trajeron los conocidos youtiao.









Y es que la cocinera Mandy Lee cuenta una anécdota en la capital española respecto al plato. "Llegué a Madrid y me comí una porra. Me sorprendió que el sabor era parecidísimo al de un youtiao". Pero, ¿qué es el youtiao? Se trata de un pan frito chino que, a diferencia de los churros, no lleva azúcar y se come de acompañamiento del arroz o con leche de soja.

No obstante, hay historiadores que descartan la teoría de que el plato vino de China. Michael Krondl, historiador gastronómico, lo rechaza: “Es bastante difícil que el churro venga de China", apunta, "sin embargo, la idea del buñuelo ya data de los árabes. Y, en cierta manera, el churro tal y como lo conocemos hoy no es tan diferente de una receta de buñuelos hechos de harina y agua que ya se encuentra en un libro de cocina romano del siglo I a.C. En la cuenca mediterránea este tipo de comidas han existido, básicamente, desde siempre”.









La receta viral perfecta para los churros



Ese es el origen pero, ¿cómo se preparar? Existe una receta viral en redes sociales que incluye los ingredientes que mencionábamos antes: agua, harina, azúcar, aceite y sal. El primer paso es poner agua en un cazo a calentar. Debemos medir las cantidades, ya que la del agua y la harina debe ser la misma. Cuando empiece a hervir echamos la harina, a la que previamente hemos añadido una cucharadita de sal.

Retiramos rápido del fuego y mezclamos muy bien, hasta que nos quede una masa compacta. A continuación, amasamos con cuidado, de no quemarnos y echamos la masa a la churrera. Una vez dentro, vamos echando a la sartén, poco a poco, dándole la forma que más nos guste. Freímos y cuando estén un poco tostaditos, sacamos y escurrimos. Añadimos azúcar cuando aún estén calientes y, ¡listos!