El tremendo enfado de Raphinha tras el Barça-Betis: Empujón al capitán y ni Flick pudo pararle

El Barcelona no pudo pasar del empate (1-1) ante el Betis en Montjuic y desaprovechó el tropiezo del Real Madrid en casa ante el Valencia (1-2). Los de Flick pudieron haber aumentado su ventaja en LaLiga hasta los 6 puntos, pero tendrán que conformarse con haberla dejado en 4. El partido fue arbitrado por Gil Manzano con el que Raphinha no acabó nada contento y tuvo una bronca que se ha vuelto viral.

Y es que tras el pitido final, el brasileño quiso recriminarle varias acciones al colegiado extremeño y a sus líneas. No le gustaron ni el tiempo de añadido (cuatro minutos) ni que Gil Manzano no dejara sacar un córner final que estaba dentro del tiempo. Muy alterado y a voces tuvo que ser agarrado por Lewandowski y Hansi Flick, que intentaron si éxito calmarle. El siguiente en hacerlo fue Ter Stegen, al que llegó a empujar varias veces, y que tuvo que ponerse serio para que entrara en los vestuarios todavía muy caliente.

Movistar Raphinha, muy enfadado con uno de los auxiliares de Gil Manzano.

Y es que según recogieron las imágenes de Movistar, el internacional brasileño le reprochó a uno de los auxiliares del árbitro la manera en que se había dirigido a él en los últimos minutos del partido. "¡A mi no me mandas callar, tú a mí no me mandas callar! Eres un maleducado", le espetó. Por suerte para los azulgranas, Gil Manzano no recogió el incidente en el acta y Raphinha se librará de cualquier sanción.