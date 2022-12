La receta viral para preparar los mejores churros caseros paso a paso: no olvides el ingrediente clave

El frío ya está aquí. Con este tiempo, muchas tardes, lo que más nos apetece es quedarnos en casa, disfrutando de nuestro sofá, con una mantita y una peli. En estos casos, es muy habitual echar mano de algo calentito de comer para acompañar estas tardes. Algunos se decantarán por el colacao y otros por el café, pero, sin duda, uno de los grandes triunfadores es el chocolate a la taza. Es, sin duda, una tradición más para muchos de nosotros.

En este caso, podemos echar mano de uno ya preparado que encontremos en el supermercado ohacerlo nosotros mismos, de forma casera. Tan solo necesitamos chocolate en tableta o cacao en polvo, junto a un litro de leche, azúcar y una pizca de sal. La receta es realmente sencilla, calentamos la leche y añadimos un pelín de azúcar, a esto sumamos el chocolate y la sal. En apenas unos minutos lo tendremos listo y calentito para disfrutar de ello en nuestro sofá.

Junto al chocolate, es importante contar con un buen acompañamiento. Los bizcochos son uno de los clásicos, pero otro de los que más triunfan son los churros. Estos pueden comprarse ya listos o congelados para freírlos en casa. Pero, sin duda, la mejor opción es preparar la receta casera siguiendo los pasos que nos deja este vídeo viral de TikTok.

Receta viral para preparar churros caseros

En cuanto a los ingredientes, la lista es realmente reducida, tan solo necesitas harina, agua y una pizca de sal. El primer paso es poner agua en un cazo a calentar. Debemos medir las cantidades, ya que la del agua y la harina debe ser la misma. Cuando empiece a hervir echamos la harina, a la que previamente hemos añadido una cucharadita de sal.

Retiramos rápido del fuego y mezclamos muy bien, hasta que nos quede una masa compacta. A continuación, amasamos con cuidado, de no quemarnos y echamos la masa a la churrera. Una vez dentro, vamos echando a la sartén, poco a poco, dándole la forma que más nos guste. Freímos y cuando estén un poco tostaditos, sacamos y escurrimos. Añadimos azúcar cuando aún estén calientes y, ¡listos!





Si no tienes churrera no te preocupes, también hay una alternativa para tu receta. Tan solo tienes que hacer los churros a mano. Seguramente no consigas la misma forma, pero seguirán estando riquísimos. Eso sí, es muy importante tener cuidado a la hora de freírlos para no quemarnos, utilizar la freidora de aire también puede ser una muy buena opción.

Para terminar, solo tienes que preparar una taza de chocolate caliente como más te gusta y ya tienes la merienda perfecta para una fría tarde de invierno o de Navidad, en casa solo, con familia o amigos.