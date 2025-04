La reflexión de Manolo Lama después del empate del Barcelona ante el Betis: "¿Qué pasa, que Flick es muy malo?"

Jornada loca en la lucha por el título en Primera División. Este sábado nos ha dejado la derrota del Real Madrid ante el Valencia en el Santiago Bernabéu por 1-2, y el empate del Fútbol Club Barcelona contra el Betis en Montjuic por 1-1.

derrota del real madrid

El Real Madrid se dejó tres puntos importantes en su pelea por el título tras caer (1-2) este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Valencia CF, en otro partido donde, además de desperdiciar un penalti con 0-0 en los pies de Vinicius, volvió a no ponerle la intensidad necesaria y su rival le devolvió la factura de la primera vuelta en Mestalla.

"Es mucho más complicado ahora pelear por LaLiga, pero nuestra idea es hacerlo bien hasta el final. Todavía tenemos opciones, muchas menos después de este partido, pero hay que pelear hasta el último", destacó Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, en rueda de prensa.

"Los pequeños detalles nos han condenado. El penalti, después el gol a balón parado y el gol que nos han anulado. Son pequeños detalles que pueden cambiar la dinámica de un partido. El Valencia ha hecho su partido, con un trabajo fantástico, pero honestamente merecía ganar el Real Madrid. Nadie lo duda, pero hay cosas que se pueden mejorar", añadió.

EFE Vinicius, con el balón, tras el gol en el Real Madrid-Valencia

el barça no puede con el betis

El FC Barcelona empató (1-1) este sábado con el Real Betis en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en una jornada que se había presentado propicia para dar un serio golpe al título con la derrota en el turno anterior del Real Madrid.

Los de Hansi Flick toparon con un Betis igualmente crecido y en racha, que creyó en sus opciones de sacar algo positivo de Montjuic en su seria pelea por un puesto en la próxima Liga de Campeones. A pesar de que el Barça se adelantó a los siete minutos por medio de Gavi, los de Manuel Pellegrini aguantaron de pie.

EFE Araujo y Lewandowski, tras el Barcelona-Betis

El Betis tuvo que sufrir pero pronto se hizo fuerte en defensa, con Marc Bartra anulando al delantero polaco, y un desgaste por dentro que daría sus frutos. El 1-1 de Natan, a saque de esquina, alimentó más si cabe la fe verdiblanca, jugando con la ansiedad de un Barça obligado a aprovechar el tropiezo del eterno rival.

TIEMPO DE JUEGO

En el tramo final de Tiempo de Juego con José Luis Corrochano se produjo un acalorado debate sobre la Liga entre el equipo de comentaristas formado por Manolo Lama, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y José Manuel Oliva.

Entre las opiniones vertidas durante el programa, destacó la reflexión de Manolo Lama al comienzo del mismo.

EFE Fermín y Lamine Yamal, tras el Barcelona-Betis

Para Lama todavía hay Liga, a pesar de que el Barça aventaja al Real Madrid en un punto más que la temporada pasada.

"Yo he visto, por ejemplo, al Madrid generar más ocasiones de gol que al Barça, pero he visto al Barça sacar un punto más que al Madrid. ¿Qué pasa, que Flick es muy malo y no ha sabido entender qué tenía que ganar? ¿Qué pasa, que Flick es muy malo y no ha sabido explicarle a Yamal que sea el mismo que era? ¿Qué pasa, que Flick es muy malo y ha tenido que retirar a su talento como es Pedri? El fútbol es la grandeza que tiene, es así. El Madrid yo creo que ha merecido ganar al Valencia, pero ha perdido. El Barça creo que ha merecido ganar al Betis, pero ha empatado. Y quedan ocho jornadas. Y visto lo visto, con la Champions de por medio, con la Copa de por medio, vete a saber si no volvemos a tener más sorpresas", señaló Lama.