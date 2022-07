Estreñimiento, diarrea y gases: estos son los cinco alimentos que debes evitar si tienes el colon irritable

Desde hace un tiempo son muchas las enfermedades alimenticias existentes que sufren las personas. Estas son causadas por una infección alimentaria que se desarrolla después de la ingestión accidental de algunos alimentos, ya sean sólidos o líquidos, contaminados por bacterias y virus. Muchas de ellas no llegan a ser detectadas debido a que tan solo producen un leve malestar estomacal, mareos, etc., mientras que otras, si no son tratadas a tiempo, pueden llevar a sufrir transtornos gastrointestinales como las diarreas, las naúseas y los vómitos, llegando a desembocar en enfermedades graves.

Este es el caso del síndrome del colon irritable, una enfermedad frecuente en España y que padece entre el 2,3% y el 12% de la población. Se caracteriza por episodios recurrentes de dolor abdominal, hinchazón y alteración de los hábitos intestinales, unos síntomas que suelen aparecer antes de los 35 años y que empiezan a disminuir a partir de los 60. En las personas que lo sufren, se puede ver como el colon tiende a contraerse más, lo que provoca calambres y calor.

Alimentos a evitar si tienes el colon irritable

Es por ello que la persona que lo sufre debe prestar una especial atención a su alimentación evitando, sobre todo, los carbohidratos (arroz, pasta, chocolate), comidas ricas en fibra (aguacate, frutos secos), productos con un alto contenido en azúcares (bebidas energéticas, bollería industrial), edulcorantes, condimentos o especias y alimentos ricos en grasa.

Comidas que alteran nuestra memoria y concentración

Pero no solo los alimentos nos provocan enfermedades, también pueden influir en aspectos tan importantes de nuestra vida diaria como son la memoria y la concentración. Así lo afirmaba la psiquiatra nutricional y profesora en laEscuela de Medicina de Harvard, Uma Naidoo, quien explicaba que "las bacterias intestinales pueden desencadenar en procesos metabólicos e inflamaciones cerebrales", por lo que es recomendable reducir la ingesta de aquellos alimentos que pueden provocarlos e intensificarlos.

Ahora bien, ¿cuáles son estos alimentos? En primer lugar los azúcares añadidos, los cuales provocan un exceso de glucosa y, en consecuencia, afectan al funcionamiento de nuestro cerebro. Los alimentos fritos tampoco son recomendables ya que pueden afectar a los vasos sanguíneos y, más tarde, a nuestro aprendizaje y memoria. Por su parte, los hidratos de carbono y más aún los elaborados con harina refinada, son contraproducentes para la salud.





Además, como es bien sabido, el alcohol es perjudicial para nuestro cerebro. Las personas que lo consumen habitualmente pueden sufrir demencia. Por último, los alimentos con nitratos, como es el caso de algunas carnes crudas, causarían transtornos bipolares.