Estos son los riesgos al volante si el aire acondicionado de tu coche no enfría lo suficiente

En estos días de verano, con la subida de las temperaturas, es casi obligado el uso del aire acondicionado en los automóviles. No solo por confort sino por propia seguridad. Ya que, como todo en lo mecánico y en lo eléctrico, puede llegar a fallar. De manera que el vehículo no realice una correcta climatización y puede llegar a ser como una sauna su interior. Este suceso puede ocasionar desde distracciones inoportunas o cansancio para el conductor, entre otros. Los expertos recomiendan que la temperatura interior tenga una oscilación entre los 19 y los 24 grados.

Aunque en un momento dado, el abanico es una buena salida, es importante saber la razón de este problema. Las razones pueden llegar a ser desde una posible fuga de conductos, falta refrigeración del aire acondicionado, etc.









Hay que destacar que el sistema del aire acondicionado consta de varios componentes como el compresor, el condensador, el secador, la válvula, el evaporador, etc. Cualquiera de estos compuestos puede fallar en un momento dado. La razón de su mala función puede deberse a agentes externos como el impacto de piedras del asfalto.

Poco líquido refrigerante

El tener poco líquido refrigerante puede ser otra de las razones por las que el automóvil no refrigere de forma adecuada. Esto tiene lugar cuando el coche solamente expulsa aire caliente. Una manera de saberlo es utilizar un medio de contraste para saber qué nivel tiene el líquido.

Una carga con este componente suele tener una durabilidad de dos a tres años. La falta de líquido refrigerante puede hacer que el compresor no esté bien lubricado y puede llegar a romperse.

Falta de gas

Las canalizaciones estén agrietadas, el radiador del sistema dañado, el filtro del aire suelto, o bien el compresor, que es el encargado de enfriar y mover el aire acondicionado que accede al interior del coche, tenga algún fallo









Condensador aire roto

El condensador se encuentra situado detrás de la rejilla del radiador y es un objeto frecuente de arena del campo o de piedras. Estas pueden dañar este componente provocando fugas del líquido refrigerante. En caso de que tenga este problema, se debe sustituir el condensador defectuoso.

Evaporador congelado

Este integrante hace que el refrigerante se evapore. El vapor frío resultante se usa para enfriar el interior del vehículo. Este solo funciona en conjunto con el filtro de aire de la cabina. Si este no funciona, el evaporador se congela, por lo que el líquido no pasa a estado gaseoso. Con lo cual, el coche ya no se enfría.

Fallo en el motor eléctrico

Este sistema mezcla el aire caliente y el frío en los climatizadores. A diferencia de los automóviles con aire acondicionado que solamente reciben aire frío, este lo mezcla con el cálido dependiendo de la temperatura que se marque en la pantalla. Esto sucede gracias al motor eléctrico que en caso de no funcionar adecuadamente, el aire que sale por las bocas de la ventilación no enfría de forma efectiva.

Válvula de expansión defectuosa

Varios factores pueden perjudicar la funcionalidad de este componente, como la contaminación que causa un filtro deshidratante que no se encuentra en buenas condiciones, la formación de hielo y las fugas del sistema.