El truco para que el uso del aire acondicionado salga más barato y estés más fresquito

En estos últimos días, nuestro país se ha enfrentado a una nueva ola de calor, esta vez bastante temprana. Durante estas jornadas que parecen llegar a su fin mañana domingo, muchos de nosotros nos hemos preguntado si es mejor encender el aire acondicionado o no para evitar ver reflejada en nuestra factura de la luz una potente subida del precio. Y es que con la gasolina por encima de los 2 euros, el alto precio del gas y los problemas con las hipotecas, las familias tienen verdaderas dificultades para abordar las facturas.

Ante esta situación, en 'Fin de Semana COPE' nos hemos preguntado cómo conciliar el deseo de ahorro y el de refrescarnos. Para responder a nuestras dudas, Manuel Amate, experto en ahorro energético, nos explicaba que, sin duda, lo que más gasta es el aire acondicionado. "Para una instancia de unos 20 - 25 metros genera un gasto aproximado de unos 1.000 vatios la hora y un ventilador puede ser diez veces menor, aunque no es lo mismo ventilar que climatizar". Mientras que lo primero consiste en mover el aire, cuando climatizamos hacemos que ese aire caliente pase fordazamente por nuestra máquina de aire.





Pero, ¿qué podemos hacer si optamos por el aire acondicionado, aunque no sea de noche, para mantenerlo en una situación óptima y pagar lo menos posible? Según el experto, "es aconsejable refrescar el ambiente a primera hora de la mañana con la brisa natural" teniendo en cuenta que, si acto seguido salimos de casa, debemos cerrar todo para conseguir que ese aire no se escape. Ahora bien, ¿dónde está el truco? "En adaptarnos poco a poco al aire con una temperatura de 26º, algo ideal", ya que no podemos superar la barrera de los 12 grados respecto al exterior porque los choques térmicos son brutales.

Y, ¿qué ocurre si este se encuentra en una zona de la casa donde no pasamos mucho tiempo? ¿Podemos mantener la máquina encendida o es mejor apagarla para después encenderla, pasado un tiempo, en el mismo lugar? "Si es poco tiempo, unos 15 - 20 minutos, es conveniente dejarlo encendido". Aunque lo más recomendable es que "siempre que estés en casa, climatízate de la mejor manera posible con todas las puertas cerradas, intenta aislarte y climatiza por estancias", finalizaba Amate.