Vacaciones en coche

Ropa ligera, calzado cómodo, no alcohol, cinturón abrochado, no móvil...

Los meses de julio y agosto son los que registran mayor número de desplazamientos de largo recorrido. En concreto, el pasado 2021, año en el que se recuperaron los niveles prepandémicos, se produjeron casi 91 millones de desplazamientos. Este año se espera superar esa cifra. También tenga en cuenta que se incrementan los desplazamientos de corto recorrido, sobre todo en carreteras secundarias, y que hay una mayor presencia de ciclistas y peatones en la calzada. Si es usted uno de los españoles que escoge su vehículo para disfrutar de sus vacaciones tenga en cuenta las siguientes recomendaciones.

DÍAS Y HORAS

Los viernes son los días con más tráfico y los martes los que menos. Y los cambios de quincena, especialmente el 15 de agosto, –festividad en varias Comunidades Autónomas y día en el que muchas localidades celebran sus fiestas patronales–, son los que concentran mayor número de desplazamientos.

Las horas más desfavorables para iniciar un viaje suelen estar entre las 15:00 y las 23:00 horas de los viernes y durante la mañana de los sábados, especialmente en las salidas de las grandes ciudades. La tarde del domingo, con el regreso de muchos ciudadanos a sus lugares de residencia, también registra una mayor intensidad de tráfico de entrada a los núcleos urbanos, que se prolonga hasta altas horas de la noche.

Por zonas, los principales problemas se presentan en las salidas de las grandes ciudades y en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas del litoral. Las carreteras que normalmente se ven más afectadas son las de Madrid, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Le explicamos cómo informase de todas las incidencias circulatorias en la última págian de este Suplemento.

AL CONDUCIR

Respete la velocidad establecida en cada vía y mantenga la distancia de seguridad con el vehículo que le precede. No beba alcohol si va a conducir y si alguien del grupo lo ha hecho es su responsabilidad no dejarle conducir. Apague el móvil o ponga el modo coche en aquellos dispositivos que lo incorporen. Si va como pasajero no deje que el conductor manipule el móvil, ni el navegador.

Lleve adecuadamente abrochado el cinturón de seguridad y compruebe que el resto de los ocupantes del vehículo también lo hacen. Si viajan menores siempre deben utilizar una sillita infantil adecuada a su talla y peso. Pare cada 2 horas para descansar.

PLANIFICAR LA RUTA Y LOS DESCANSOS

Es primordial si no se quiere perder tiempo por el camino más largo y para evitar recorridos no deseados por incluir un puerto de montaña o una zona en obras. También conviene planificar las paradas para descansar e hidratarse. Y evitar los viajes recién comido por si se presenta el sueño.

ESPACIO PARA EQUIPAJE

Días antes del viaje conviene hacer limpieza en el maletero y tirar o redistribuir todo aquello que no va a hacer falta en el viaje. Así ganaremos espacio para el equipaje. Sitúe los objetos más pesados debajo y en el centro para tener bajo el centro de gravedad, y llévelo bien sujeto (anclado en los puntos de sujeción del maletero) para evitar que se desplace. Es aconsejable abrochar los cinturones de seguridad de los asientos traseros cuando no viaja nadie en ello para evitar que, en caso de accidente, el equipaje entre en el habitáculo.

LLEVAR LA DOCUMENTACIÓN AL DÍA, INCLUÍDO EL SEGURO Y LA ITV

Hay que llevar la documentación en regla, eso quiere decir que debemos llevar el impuesto de matriculación pagado, el seguro al día con el correspondiente recibo, y también la ITV pasada.

CHALECO Y TRIÁNGULOS O LUZ DE EMERGENCIA

En el coche deben ir los chalecos reflectantes que habrá que ponerse si el coche se avería en un arcén o en medio de la carretera. Pero también los triángulos de señalización o la luz de emergencia V–16.

RECAMBIO DE LLAVES

Es aconsejable que se lleve un juego de llaves adicional del coche en un viaje largo para pasar una larga estancia lejos del lugar de residencia. Las llevará otro miembro de la familia y evitará algún disgusto que otro.

CALZADO Y ROPA ADECUADOS

Vista ropa ligera, que no le dificulte los movimientos. Conduzca con calzado cómodo que no le impida maniobrar bien con los pies en los pedales. Es recomendable no utilizar ni chanclas ni tacones.

MASCOTAS BIEN SUJETAS

Si viajamos con una mascota, esta debe ir bien sujeta (en trasportín, con arnés, con cinturón de seguridad, en asientos protectores…) y separada del conductor para que no interfiera en la conducción. Además hay que pensar que si no va bien sujeta, en un alcance a 60 km/h una mascota de 4 kg le golpearía con el equivalente a 225 kg de fuerza.

NI FRIO NI CALOR

La temperatura ideal del vehículo va de 21 a 23 grados. La temperatura más elevada provoca sueño. Diferentes estudios indican que por encima de los 23ºC no se ve el 3% de las señales, y por encima de los 35ºC el conductor presenta síntomas similares a los que tendría con una alcoholemia de 0,5 miligramos.

VER BIEN

Por la vista, el conductor recibe el 90% de la información. Si utiliza gafas, siempre bien graduadas. Aunque no es obligatorio, lleve repuesto de gafas graduadas. También es aconsejable utilizar gafas de sol evitan deslumbramientos y el cansancio ocasionado por la exposición prolongada a la luz solar.

Ante un accidente

Si durante un viaje presencia un accidente hay que aplicar una regla fundamental en estos casos: PAS, Proteger, Avisar y Socorrer. Proteger el lugar del accidente para evitar nuevos alcances. Parar a un lado evitando entorpecer la circulación, encender las luces de emergencia del coche. A continuación bajar del coche con el chaleco puesto y poner los triángulos de señalización o el dispositivo luminoso V–16 si se dispone de ella. Avisar a los servicios de emergencia 112 del lugar del accidente, número de heridos y su situación y características de los vehículos implicados. Y por último socorrer a las víctimas. No mover a los heridos ni sacarlos del coche salvo que este se haya incendiado. Y si es motorista nunca quitarle el casco. Esperar a los servicios de emergencia calmando a los heridos y si sabemos, comenzar con los primeros auxilios.

Sillitas de niño homologadas y bien instaladas

Es primordial y además obligatorio llevar a los niños pequeños en un SRI adecuado a su talla y peso. Incluso en el lugar de veraneo y para trayectos cortos no hay que bajar la guardia y hay que utilizarlo sin excusas. Asegúrese de que la silla está correctamente instalada en el vehículo y el niño sujeto de manera adecuada, sin holguras. Está demostrado que el uso correcto de los SRI reduce un 80% el riesgo de muerte y lesiones graves en los niños en caso de accidente. La norma recoge que las sillitas son obligatorias para todos los menores con una talla inferior a 135 cm. Aunque es aconsejable seguir usándola hasta que alcance los 150 cm de talla. Realice paradas frecuentes para descansar y que los niños vayan al baño y caminen o salten un poco. Nunca debe olvidar que, al bajarse del coche, los pequeños deben hacerlo siempre por el lado más seguro.

Preparar el coche

Debemos preparar el coche para las altas temperaturas y para una utilización más exigente en los viajes estivales, no hacerlo puede derivar en problemas tanto desde el punto de vista mecánico y su factura económica como para la seguridad del vehículo y por tanto de sus usuarios. Según su barómetro de averías, el RACE realizó más de 1,2 millones asistencias en carretera el año pasado. Los problemas relacionados con las baterías (23% del total), los neumáticos (12%), los relativos al motor (7%) y los derivados de accidentes del tráfico (6%) ocuparon las primeras posiciones.

ESPECIALMENTE EN VERANO

Estas son las piezas o accesorios que en verano requieren un esfuerzo extra:

Sistema de climatización o el aire acondicionado. Comprobar su estado y su capacidad para enfriar son claves antes de que lleguen los calores.

Sistema de refrigeración del motor. Con las altas temperaturas los motores tienden a calentarse más, sobre todo los de los coches con más antigüedad. Conviene revisar el circuito por si hay fugas, mirar el radiador, el líquido refrigerante y si el coche mantiene en marcha la temperatura ideal de funcionamiento. Un descuido puede provocar un calentón del motor por falta de líquido refrigerante que derive en una avería importante del motor. Según las estadísticas de los talleres el 40% de las averías tienen su origen en el sistema de refrigeración del motor.

Ruedas. Con el calor y la temperatura del asfalto tienden a deteriorarse de una forma más acelerada, sobre todo si no se lleva la presión correcta.

Presion. Llevar la presión adecuada antes de emprender un viaje con el coche cargado al máximo es muy importante para evitar el desgaste de las gomas, el aumento del consumo, que ello afecte a la estabilidad en las curvas y evitar también que suframos un reventón.

TODO EL AÑO

Independientemente de la época del año es imprescindible revisar estos elementos.

Cambios de aceite y filtros Cumpla con las revisiones recomendadas, el aceite se degrada por uso con el paso de los kilómetros. De ello depende la vida del motor.> Baterías En un un coche con menos de 5 años la batería no debería dar problemas a menos que se descargue por causas ajenas a sus prestaciones, como dejarse encendidas las luces. A medida que el automóvil envejece o si se deja de utilizar a diario, va perdiendo energía y conviene cambiarla. Frenos Un profesional debe comprobar el estado de las pastillas y los discos de freno y si es necesario sustituirlos. Así como el líquido de frenos, su deterioro reduce la eficacia del sistema y alarga la frenada. Amortiguadores De ellos depende la estabilidad de un coche. En mal estado pueden convertir la conducción en un infierno y muy peligrosa ante una carretera de curvas o muy bacheada, por no hablar de la imprevisible reacción del coche ante una maniobra de esquiva por un animal, un peatón o un coche detenido repentinamente. Faros e intermitentes Además de por su seguridad (vital ver y ser visto) llevar alguno fundido es una infracción que conlleva una sanción de 200 euros y si los agentes lo consideran necesario, pueden inmovilizar el vehículo hasta que no se sustituyan las bombilla o bombillas afectadas.

La siniestralidad en verano

Durante los meses de julio y agosto del pasado 2021 fallecieron 191 personas en las carreteras españolas. El 71% (o lo que es lo mismo, 3 de cada 4) de los accidentes mortales se registraron en carreteras convencionales. Mientras que disminuyó la siniestralidad entre los usuarios de las motos (un 30%), aumentó el número de peatones fallecidos, se registraron 23 fallecidos, 9 menos que en 2019. Hay que destacar. Hay que destacar que de los 10 fallecidos en autopistas y autovías, 3 de ellos murieron al ser atropellados tras descender del vehículo por distintos motivos, y otros 4 eran peatones atropellados cuando cruzaban la calzada o caminaban por su arcén.

