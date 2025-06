Nacho Peña explica cuánto le cambia la temporada al Real Madrid ganar el Mundial de Clubes: "No es mala"

Para muchos, este Mundial de Clubes es una competición menor donde faltan equipos de gran prestigio mundial como FC Barcelona, Liverpool y Nápoles y en la que hay otros equipos que no llaman tanto la atención. En el caso del Real Madrid, el Mundial de Clubes se trata de una buena oportunidad de sumar otro título más a sus vitrinas y de terminar una temporada en la que no ha sido capaz de ganar los títulos a los que normalmente suele aspirar al principio de cada campaña: Liga, Copa del Rey y UEFA Champions League.

Hay que tener en cuenta también que la prioridad que se ha marcado en Valdebebas es la de llegar a la gran final del trece de julio y llevarse el trofeo. Un objetivo a priori complicado, puesto que estamos hablando de un equipo en construcción, sobre el que Xabi Alonso apenas tiene tiempo para trabajar y plasmar sus ideas y además, por el camino hay equipos como el Manchester City, PSG o Inter que le pueden arrebatar este sueño a los blancos. Si la entidad de Florentino Pérez alcanza a las semifinales, eso le garantizaría al club 76 millones de euros. Ahora bien, si se lo llevan, ese premio lo incrementarían hasta los 140.

EFE Once inicial del Real Madrid ante el Pachuca.

nacho peña y su visión del mundial de clubes

Este jueves, Juanma Castaño preguntó a los tertulianos de El Partidazo de Cope sobre cómo de importante sería para el Real Madrid ganar el Mundial de Clubes. Uno de los que no dudó fue Nacho Peña, quién hizo la siguiente valoración: "Si el Real Madrid consigue ganar el Mundial de Clubes y dice: "He ganado la Supercopa de Europa, he ganado la Intercontinental y he ganado el Mundial de Clubes. Pues he puesto tres títulos más en el museo que engordan la vitrina, que te han metido mucho dinerito y encima, todos con proyección internacional".

Hasta el momento, el Real Madrid ha ganado la Supercopa y la Intercontinental. Para Nacho Peña, la temporada de los merengues cambiaría con el Mundial de Clubes bajo el brazo: "No es mala. Si ganas el Mundial de Clubes se convierte en una temporada que maquillas, que conviertes en una temporada decente".

