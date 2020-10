Esto es lo que le ocurre a tu boca si usas colutorio todos los días

Mientras hay personas que son olvidadizas o perezosas para lavarse los dientes cada día, los hay que se empeñan en usar colutorio o enjuague bucal después de, al menos, uno de los cepillados diarios. Aunque nos deje un buen aliento así como una sensación de frescor o limpieza, debes tener cuidado porque, dependiendo del producto, usarlo cada día, y no digamos después de cada cepillado, puede desembocar en consecuencias fatales para nuestra salud bucal.

Lo primero que hay que subrayar es que, tal y como indican los expertos, en ninguno de los casos el colutorio puede sustituir a uno de los tres cepillados que recomiendan los dentistas después de cada comida. Este punto hay que tenerlo muy en cuenta, porque no son pocos los que, incluso más allá de recurrir a Listerine o cualquier otra marca para saltarse el cepillado, emplean chicles o derivados que se publicitan como limpiadores de encías, caries o bacterias. Siempre hay que recordar que son solo complementos.

¿Puedo usar un colutorio a diario?

Lo primero que hay que aclarar es que, no solo no es obligatorio usar colutorios a diario para mantener nuestra boca limpia, sino que alguno de ellos son especialmente perjudiciales. En ese punto gana importancia el compuesto conocido como triclosán, un químico prohibido por la OCU en algunos tipos de cosméticos por ser especialmente dañino para la piel. Es un agente antibacteriano que ya está incluido en considerables cantidades en la pasta de dientes, así como en algunos líquidos de enjuague, por lo que hay que tener especial cuidado para no abusar de él.

De igual forma, también hay que evitar los colutorios que contengan alcohol o, por lo menos, no emplearlos cada día, sino semanalmente o de forma puntual. Por ello, algunos colutorios son específicos para su empleo solo de manera quincenal, cada 7 días o de forma ocasional. Con otros, concentrados y de formato viaje, también hay que tener especial precaución.

¿Qué le ocurre al cuerpo al usarlo a diario?

Lo primero que hay que tener en cuenta si usamos de manera habitual el colutorio es que provoca de manera directa una sequedad en las mucosas. También hay que tener especial precaución en las personas que ya padecen enfermedades de base como, podría ser, el Liquen Plano. En esos casos debemos abstenernos de recurrir al enjuague bucal como sustitutivo del cepillado.

Esas son los dos principales riesgos a los que nos enfrentamos si empleamos cada día el colutorio, pero hay algo más que pocas veces tenemos en cuenta: que la mayoría de expertos aseguran que, si no tenemos problemas en la placa dental o inflamación de cualquier tipo, no es necesario ese complemento para la limpieza de nuestra boca. Por ello, siempre tenemos que ceñirnos, eso sí, al cepillo tradicional o eléctrico y algún complemento como la seda o los cepillos interdentales, siempre con cuidado de no emplear un tamaño excesivo que pueda provocarnos que las encías se retraigan.