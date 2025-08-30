Esto lo que dice la ley en España si un vecino aparca el coche en el garaje y sobresale de su plaza

Las plazas de garaje son un recurso esencial en las comunidades de vecinos, pero también fuente frecuente de conflictos. Entre las causas más habituales de disputa, está el uso incorrecto del espacio, especialmente cuando un vehículo no cabe completamente dentro de la plaza y sobresale, infringiendo la normativa vigente.

Esta situación puede generar sanciones y problemas legales, además de tensiones vecinales, lo que hace fundamental conocer los derechos y obligaciones en estos casos, para garantizar una convivencia adecuada y evitar problemas con los seguros y la comunidad.

Alamy Stock Photo Interior de un garaje de España

No está permitido pero hay una excepción

Según la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), el uso exclusivo de una plaza de garaje se restringe a la superficie que delimita la plaza asignada, prohibiendo que el vehículo sobresalga o invada zonas contiguas. Solo están permitidas las partes móviles del coche, como los retrovisores o puertas al abrir para entrar o salir, pero no el cuerpo del vehículo.

Esta regulación busca evitar conflictos entre vecinos y asegurar la seguridad en el garaje, previniendo riesgos y facilitando la convivencia. El incumplimiento puede derivar en sanciones judiciales y multas económicas, aplicadas incluso por tribunales en caso de conflictos prolongados.

Alamy Stock Photo Espejo retrovisor de un automóvil estacionado

En casa de incendio, el problema sería importante

Aparcar un coche que sobresale más allá de la plaza asignada, no solo puede infringir la ley, sino que también acarrea consecuencias legales y puede afectar la cobertura del seguro. En caso de un siniestro, especialmente incendios, las compañías pueden negarse a hacerse cargo de los daños si el vehículo estaba mal estacionado, invadiendo zonas ajenas. Un detalle menor que puede causarte un problema serio.

Esto convierte este acto habitual en una fuente potencial de graves problemas para los propietarios, que deben conocer que se enfrentan tanto a multas económicas como a la posible falta de respaldo en situaciones de emergencia o accidentes.

Alamy Stock Photo Un hombre arregla su coche rojo

Acuerdos amistosos entre vecinos

En muchos casos, antes de llegar a sanciones o procesos legales, es posible alcanzar acuerdos entre vecinos para permitir el uso parcial o la ampliación temporal de la plaza en función del tamaño del vehículo.

Estas soluciones consensuadas, evitan tensiones y mejoran la convivencia dentro de la comunidad, siempre que se comuniquen formalmente y se acuerden en la comunidad de propietarios. La negociación y el diálogo son claves para resolver estas situaciones, estableciendo normas claras y consensuadas que beneficien a los vecinos involucrados.

Otros problemas que pueden tener lugar en el garaje

Más allá del exceso de tamaño del coche, hay otras situaciones que pueden generar conflicto entre vecinos, a causa del garaje, por raro que pueda parecer. El uso del garaje como segundo trastero, incluso como lavadero, son otras de las actividades que los vecinos más pícaros pueden llevar a cabo. Esta última, podría incluso generar problemas de suciedad y contaminación.

Estas conductas pueden acarrear sanciones por parte de la comunidad o incluso responsabilidades legales, ya que invaden propiedad privada y pueden afectar la seguridad. En definitiva, cada maestrillo tiene su libro y cada comunidad tiene sus normas, pero las conductas de este estilo están penadas por la ley.